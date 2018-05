CD-Kritik: Andrea Rehm: Toi et moi.

Made in Tettnang: Andrea Rehm ist Architektin, hat während ihrer Studienzeit in Bands gesungen, danach noch eine klassische Gesangsausbildung absolviert. Eine ausdrucksvolle, intensive Stimme, zu hören rund um den See, auch anderswo. Und jetzt auf ihrer dritten CD. Eingespielt hat das neue Album der Bassist Heiner Merk mit seinem „Tonsee Records“, freundlich unterstützt von der Elektronikschule Tettnang.

Eine angenehme Scheibe: Andrea Rehm bringt entspannte, dabei spannende französische Chansons, Ohrwürmer neu aufgelegt, nicht nur für Kenner und Liebhaber. Sie sucht in den Chansons den jazzigen Aspekt, spürt im Jazz das Erzählerische auf. Hinzu kommen swingende brasilianische Songs, von Baden Powell, von Antonio Carlos Jobim. Andrea Rehm hat da Erfahrung, tritt seit zwei Jahren mit dem Gitarristen Johannes Deffner, Heiner Merk und dem Ehemann-Pianisten Martin Giebel als Bossa Nova Trio auf. Verstärkt wird die Combo bei dieser Aufnahme durch Reinhold Uhl (Querflöte und wunderbare Bassklarinette) sowie Herbie Wachter (Drums und Percusssion). Chanson und Samba Cancao also, plus „Dance with me to the end of love“ von Leonard Cohen, alles andere als morbide. Dazu zwei eigene, deutschsprachige Songs, „Sonntagsliebe“ und „Ein Augenblick“. Als Schlusspunkt „La Javanaise“, ein süßbitteres Lied, das Serge Gainsbourg einst für Juliette Greco geschrieben hatte und das auch Miles Davis schätzte. Eine gute Melange, mit guten Musikern. (bgw)

Andrea Rehm: Toi et moi. Tonsee Records. TSEE117-0048