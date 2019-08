Buchkrititk: „Nachkriegsuni“ von Hermann Bausinger

Hermann Bausinger, ehemaliger Professor für Empirische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen, ist allein schon durch seine Vorträge und Bücher, die er in jener Phase abgearbeitet hat, die andere Ruhestand nennen, eine Art Berufsschwabe oder Heimatprofi geworden. Und damit zu einer öffentlichen Institution. Dass seine Autobiografie Zierde und Knüller eines Verlagsprogramms wäre, ist naheliegend. Und so möchte man sich die Entstehung dieses neuen Buches so ausmalen, dass ihn sein Verleger dahingehend weichgeklöpfert hat. Hermann Bausinger hat sich einem solchem Anspruch, wie man nun bestätigen kann, gleichermaßen gestellt wie entzogen.

Statt einer Lebensgeschichte liefert er eine Universitätsgeschichte. Nun war und ist die Uni Tübingen ein zentraler Bezugspunkt in seinem Leben. Die enorme Zeitspanne zurück bis in die Nachkriegszeit deckt Bausinger in doppelter Doppelfunktion ab: als Student und Hochschul-Assistent, als Professor und Emeritus. Zum Zeitzeugen wird man, schreibt Bausinger, Jahrgang 1926, wenn man einen vernünftigen Hausarzt hat.

Das Buch ist keine Universitätsgeschichte im strengen Sinne, sondern eine Folge von Geschichten und Erinnerungen. Bausingers Erinnerungen sind diskret und charmant, ihre Pointen gehen nicht auf Kosten der Personen. Sie sind Resultate der Formulierungskunst. Für die er sich eigens im Vorwort verbürgt: Zwar nicht für die Echtheit der Erinnerungen, aber dass sie „nach bestem Wissen und Gewissen formuliert wurden“.

Dieses Verfahren bietet ihm Gelegenheit, einen hausgemachten Meisterkalauer nachzureichen, den er im echten Leben nicht anbringen konnte, obwohl er ihn sich – als Dekan des Fachbereichs – so schön zurechtgelegt hatte. Es geht um Berufungsverfahren für neue Professoren. Im speziellen Fall um die Berufung des Altphilologen Richard Kannicht, der als einziger Kandidat nicht bereits eine Professorenstelle anderswo innehatte, von der man ihn hätte weglocken müssen. „Schnell wurde die Abstimmung beantragt und ich kam nicht mehr dazu, den praktischen Aspekt hervorzuheben. Ich hatte dafür eine Formulierung parat: Angenommen, Professor x kann nicht und Professor y kann nicht – Kannicht kann.“

Bausingers Geschichten sind personenorientiert. Und auf diesem Weg werden die Zeitthemen sozusagen ins Buch hereingeführt, die Besatzungszeit, die Raumnot, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus – und auch die Leistungen, die Mitarbeiter seines Instituts dazu erbrachten. Im Unterschied zum sonstigen Universitätsbetrieb, von der Medizin abgesehen, entwickelte das Ludwig-Uhland-Institut (LUI) Breitenwirkung in der Öffentlichkeit und mediale Ausstrahlung. Das waren einerseits Ausstellungen, andererseits Kontakte zum „Schwäbischen Tagblatt“.

Die Tübinger Zeitung wird hier geradezu wie ein eigenes Institut in die Universitätsgeschichte integriert. Und den beiden Chefredakteuren und Verlegern, erst dem Vater Ernst und dann dem Sohn Christoph Müller, ist ein eigenes Kapitels gewidmet. Mitarbeiter des LUI schrieben fürs „Tagblatt“. Dabei verkennt Bausinger bei aller Fokussierung auf Persönlichkeiten nicht, dass das Außergewöhnliche der Tübinger Zeitung nicht nur der „Paradiesvogel“-Charakter des jüngeren Chefredakteurs war, der dann 35 Jahre die Zeitung prägte, sondern sein Interesse an Qualität, das sich in der Ausstattung und „der Zahl und dem Niveau der Redakteure“ niederschlug.

Dieses Kapitel „Neckar-Prawda“ enthält einen Absatz, den man „Ernst Bloch als Humorist“ nennen könnte. Beim Abschiedsabend für Ernst Müller habe Bloch eine Laudatio auf den scheidenden Chefredakteur improvisiert. Bloch, der gegen Endes seines Lebens, wie Bausinger schreibt, „immer mehr von den Theologen vereinnahmt wurde, entsprach hier seiner Devise, er wolle nicht im Drüben fischen“.

Das Buch wird am Anfang wie am Schluss erschlossen. Vorne übers Inhaltsverzeichnis, hinten übers Personenregister, zu dem Bausinger kommentiert: „Einige Namen sind hier nicht berücksichtigt – aus Rücksicht.“ Aber ein Buch mit solchen Personenpaarungen kann nur von Tübingen handeln: Sepp Buchegger (der Karikaturist des „Tagblatts“) und Paul Celan. Oder: Uli Keuler und Kurt Georg Kiesinger. Oder: Karl Marx und Karl May.