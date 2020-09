Buchkritik: Agrarpolitik im 20. Jahrhundert

Seit 15 Jahren lässt die Bundesregierung die Vergangenheit der Ministerien aufarbeiten. Gefragt wird nach der Rolle im Herrschaftssystem der NS-Zeit und nach Kontinuitäten, die in die Bundesrepublik hineinreichen. Jetzt ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft an der Reihe. Die Akten des Vorgängerministeriums in der NS-Zeit wurden durch Kriegsereignisse zerstört, der Rest im Februar 1945 vernichtet. Nun zeichnet das 800 Seiten dicke Buch „Agrarpolitik im 20. Jahrhundert“ die Vorgeschichte nach. Eine freundliche Aufarbeitung, erkennbar um eine Haltung bemüht, die aus bürokratischer Sicht für Ausgewogenheit gehalten werden mag.

Das ist schon bei der Darstellung der Gründung im Ersten Weltkrieg spürbar. Als 1916 der Ruf der Parteien nach einem „Lebensmitteldiktator“ laut wurde, kümmerte sich das neu gegründete „Kriegsernährungsamt“ darum, die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Das war aus strukturellen Gründen, die hier so konzentriert wie überzeugend dargestellt werden, freilich kaum möglich. Zur kritischen Würdigung dieses Bemühens greift das Buch auf den ironisch-pointierten Satz des Historikers Hans-Ulrich Wehler zurück, der Schleichhandel sei zu Kriegsende die einzig wirklich erfolgreiche Organisation gewesen. Der neue Band selbst würdigt das Amt mit dem Satz, es sei – immerhin – „ein Ordnungsfaktor im Leben der Reichsbürger“ gewesen.

Bis 1945 befand sich dieser Ordnungsfaktor, zum Ministerium angewachsen, in der Wilhelmstraße in Berlin, im Regierungsviertel der Kaiser- wie der Nazizeit. Die Hausnummer 72 stimmt nicht mehr mit der heutigen Zählung überein. Der Ort aber ist weltbekannt: Hier befindet sich das Mahnmal, das an die Ermordung der europäischen Juden erinnert. Die Bundesregierung stiftete den Initiatoren des Denkmals das Gelände, über das zuvor der Todesstreifen der DDR verlief, mit der Begründung, es sei für eine Lage in der Mitte Berlins relativ unbelastet.

Als das Mahnmal konzipiert wurde, hatte man begonnen, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus nach Gruppen aufzuteilen. Man plante in der Größeneinheit von Fußballfeldern. Lea Rosh, die Mit-Initiatorin, konterte Kritik daran gerne mit der Gegenfrage: „Welche Größe finden Sie denn angemessen für den Holocaust?“ Denkt man in diesem Sinn weiter, könnte man nachfragen: Wenn die Erinnerung an den Holocaust zwei Hektar benötigt, wie viel Hektar fordert dann die Erinnerung an den Hungerplan aus dem einstigen Reichsernährungsministerium?

Das Konzept, Hunger strategisch einzusetzen, die Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung des Gegners zu zerstören, reicht bis in die Antike zurück. Es hat die Franzosen jahrhundertelang in der Pfalz verhasst gemacht. Es gehörte zu den Knebeln der Imperialherren, und es verbindet auch die Diktatoren Stalin und Hitler. In der Sowjetunion verhungerten in den Jahren 1932/33 Millionen von Menschen. Die Propaganda feierte den Tod der Kulaken, der selbständigen Bauern, als Fortschritt bei der Kollektivierung der Landwirtschaft.

In Berlin war es das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft (RMEL), das 1941 einen Plan entwickelte, wie man die Lebensmittel, die auf den fruchtbaren Böden der Ukraine produziert werden, ins Reich umleitet und die Großstädte der Sowjetunion aushungert. Dieser Hungerplan gehörte zu den strategischen Vorbereitungen für Hitlers Russlandfeldzug. Der könne nur gelingen, hatte man kalkuliert, wenn sich die Armee aus dem eroberten Land selbst versorge.

Das Thema ist in der Literatur gut erforscht, viele Beiträge kommen auch aus England oder den USA, unter anderem von deutschen Historikern, die dort arbeiten. Wäre dieser Plan so umgesetzt worden, wie erdacht, hätte er mit seinen Opfern den Holocaust überboten. Er zielte auf die „Dezimierung“ von 30 Millionen Menschen in Russland und der Ukraine, deren Land als deutscher „Lebensraum im Osten“ zur Verfügung stehen sollte.

Wenn man schon in Berlin vor Ort nicht auf das Thema gestoßen wird, könnte man doch erwarten, dass ein 800 Seiten dickes Buch über das zuständige Ministerium darauf näher eingeht. Für die Nazizeit, die auf 150 Seiten dargestellt wird, hält der Band die folgende „Schlussbetrachtung: Schuld und Verantwortung“ bereit: „Die Frage der Ministerialbürokratien für die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands gegen die Menschlichkeit und die Ermordung der europäischen Juden bleibt das zentrale Thema der Auseinandersetzung auch in der Rolle des Reichsernährungsministeriums in der Zeit von 1933 bis 1945“.

In diesem Zusammenhang, bei dem es um die bürokratische Zuständigkeit, Konzeption und Verantwortung geht, an den Holocaust zu denken und an die Konzentrationslager, für die das RMEL die Broteinheiten festlegte, folgt dem Modus der „Erinnerungskultur“. Aber kann man so darüber hinweggehen, dass dieses Haus in eigener Expertise die „Dezimierung“ von 30 Millionen Bewohnern der Sowjetunion konzipiert hat? Das Konzept wird zwar angesprochen, aber nicht eigens dargestellt, geschweige denn dessen Einschätzung in der Wissenschaft diskutiert. Das ist eigentlich so ungeheuerlich, dass man den Band mit Zorn und Eifer in die Tonne klopfen möchte.

Was man getrost tun kann. Bei Wikipedia gibt es gute Beiträge sowohl zum Hungerplan wie zum konzeptionellen Kopf des Hauses, Herbert Backe, der erst Staatssekretär, dann Minister war. Dessen Person und seine symptomatische Biografie werden zumindest auch im Band ausführlich porträtiert. Seine Ernennung zum Minister im April 1944 hatte Radio London mit den Worten kommentiert: „Sein Name ist Hunger“. Wer bei Wikipedia die Backe-Biografie gelesen hat, wird sich bei der entsprechenden Passage des Buches streckenweise wieder daran erinnert fühlen.

Das Narrativ geht im Buch allerdings etwas anders. Es erweckt den Eindruck, als habe der ambitionierte und professionelle „Leistungsmensch“ Backe seinen „Backeplan“ quasi im Alleingang bewältigt. So als solle das Ministerium mit der Erinnerung daran nicht belastet werden.

Horst Möller u. a. (Hrsg.): Agrarpolitik im 20. Jahrhundert. Das Bundesministerium für Ernährung und seine Vorgänger. De Gruyter, 800 Seiten. 39,95 Euro.