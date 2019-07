Bregenzer Festspiele: Jules Massenets Oper „Don Quichotte“

Die Vorstellung von Jules Massenets Oper „Don Quichotte“ im Bregenzer Festspielhaus beginnt wie im Kino. Auf großer Leinwand vor rotem Vorhang läuft ein ausgedehntes Werbevideo für ein Rasiersystem. Jede Menge traditionelle Männlichkeitsbilder werden da bedient. Einem Besucher geht das entschieden zu lang. Außerdem sieht er keinen Bezug zum angekündigten Stück. Entrüstet poltert er los und will wissen, was der Ritter von der traurigen Gestalt mit Rasieren zu tun habe. Unmut kommt auf im Publikum. Es gibt aber auch Beifall für den Störer.

Der Störer gehört dazu

Bald wird klar, dass diese Szene, ebenso wie der Werbevorspann, Teil der Aufführung ist. Mariame Clément, die den 1910 fertiggestellten Fünfakter jetzt für die Bregenzer Festspiele inszeniert hat, faltet das Stück als Bilderbogen mit verschiedenen Zeiten und Orten auf. Schon Massenet selbst hat seine späte Comédie héroique ohne durchgehende Handlung konzipiert. Das Libretto von Henri Cain basiert auf Jacques Le Lorrains Drama „Le Chevalier de la longue figure“ – eine der zahllosen Adaptionen von Miguel de Cervantes’ berühmtem Roman aus dem 17. Jahrhundert.

In Bregenz lässt sich der rabiate Schimpfer (Felix Defèr) nur durch Don Quichotte selbst bremsen. Bisher völlig unbemerkt saß der in voller Rüstung mit breitkrempigem Helm und Spitzbart irgendwo zwischen den Zuschauern. Nun steht er langsam auf, geht nach vorn und winkt den empörten Mann zu sich her. Beide nehmen auf der Bühne mit dem Rücken zum Publikum in einer rotsamtenen Sitzreihe Platz, die unverkennbar denen im Parkett des Festspielhauses nachgebildet ist. Weitere Kinobesucher gesellen sich dazu und warten, bis sich der rote Vorhang vor ihnen öffnet.

Clément zeigt den ersten Akt der Oper als Theater auf dem Theater. Wir sehen Kinobesucher, die sich eine von Orchestermusik untermalte Stummfilmszene anschauen. Zwischen Pappkulissen auf der Leinwand versammelt sich Bauernvolk unter einem Balkon (Bühne und Kostüme: Julia Hansen). Federhut-Musketiere mit Degen bewachen das Haus von Dulcinée (Anna Goryachova), die schließlich in all ihrer Schönheit erscheint. Auf einem Pferd reitet Don Quichotte herein, gefolgt von seinem Knappen Sancho Pansa auf einem Esel (unter einer Decke gespielt von zwei Darstellern).

Der Ritter steigt ab, wird unterwürfig begrüßt und möchte der angebeteten Dulcinée ein Ständchen darbringen. Das tönt freilich eher traurig. Einer der Musketiere stellt den Sänger zur Rede. Nach einem von Ran Arthur Braun brillant choreografierten Gefecht wird Don Quichotte von Dulcinée beauftragt, ein Collier zurückzubringen, das ihr von Räubern gestohlen wurde. Sancho Pansa geht derweil in die Kneipe und betrinkt sich.

Der zweite Akt wird als Teil eines Roadmovies vorgeführt. In einem Hotelzimmer hält der Titelheld einen Ventilator für Windmühlenflügel und damit für angreifende Feinde. Das Abenteuer endet mit verspritztem Rasierschaum und einem Wasserschaden.

Später geraten Don Quichotte und sein Begleiter in einen schmuddeligen Hinterhof. Die Mauern sind übersät mit Graffiti. Eine Gang von Junkies nähert sich und will die beiden ausrauben. Der Diener verkriecht sich, während sein Herr im Superman-Kostüm standhält und mit Baseballschlägern übel zugerichtet wird. Seine furchtlosen Parolen für die Armen dieser Welt machen dann aber doch Eindruck auf die hartgesottenen Buben. Ihnen kommt der seltsame Kerl vor wie ein Heiliger. Ihr Anführer lässt das Springmesser sinken und rückt ein Collier heraus.

Auch in einem modernen Großraumbüro geht es anschließend für die beiden Weltverbesserer zur Sache. Am Ende finden sie sich wieder im Kino.

Clément entdeckt in Massenets Oper ein überraschend aktuelles Stück. Für sie stellen hier zwei Männer, die auch weinen können, die Genderfrage. Gábor Bretz singt die Titelpartie mit Bravour. David Stout brilliert vokal und szenisch als Sancho Pansa, Anna Goryachova leiht Dulcinée emanzipatorisch stolze Töne. Der Prager Philharmonische Chor und die Wiener Symphoniker finden unter der souveränen Leitung des jungen Dirigenten Daniel Cohen ideal in die luxuriöse Partitur.