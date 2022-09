Bob Odenkirk möchte mehr Action-Rollen spielen

US-Schauspieler Bob Odenkirk (59) möchte nach seiner Hauptrolle in dem Actionthriller „Nobody“ gern weitere Actionfilme drehen. Das sagte er dem Branchenmagazin „Deadline“ am Donnerstag während einer Videoschalte bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig.

„Ich war von "Nobody" sehr überrascht. Ich hatte dieses Projekt initiiert, weil ich das Gefühl hatte, dass die Figur, die ich in "Better Call Saul" entwickelte, die Art von Figur ist, die man in einem Actionfilm sieht: Er hatte ernsthafte Sehnsüchte und war bereit, sich zu opfern“, sagte Odenkirk, der in den Erfolgsserien „Breaking Bad“ und „Better Caul Saul“ den Anwalt Saul Goodman verkörperte.

„Ich trainiere immer noch mehrmals pro Woche, und wenn es nach mir geht, werden Sie mich öfter in Actionfilmen sehen“, sagte Odenkirk weiter. „Ich liebe die frühen Jackie-Chan-Filme, die einen gewissen Humor hatten.“ So etwas wolle er in Zukunft selbst gern einbauen.

Zuvor hatte der „Nobody“-Produzent David Leitch bestätigt, dass es eine Fortsetzung des Films mit einem Großteil des Original-Teams geben werde. Ein Veröffentlichungsdatum für den Film war zunächst noch nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220902-99-603850/2