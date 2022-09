Blick in Michel Friedmans Seele

Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, mich einzumischen, mich einzubringen.“ Als Publizist, Journalist, Politiker, Philosoph und Jurist nutzt der Weltenwandler Michel Friedman verschiedene Instrumente, um für Demokratie und Menschenrechte sowie gegen Antisemitismus zu kämpfen. Jetzt versucht er es mit Lyrik. „Fremd“ heißt sein am Donnerstag erschienenes neues Buch. Darin: freie Verse, nicht so richtig Gedichte, wie er sagt. Die Sprache sei puristisch gehalten. „Es wollte von mir geschrieben werden“, sagt er. Viele Passagen hinterlassen Eindruck. Man meint, man blicke tief in Friedmans Seele.

In „Fremd“ stellt sich ein namenloses, erwachsen werdendes Kind sein ganzes Leben lang die Frage: Wie soll man einfach so weiterleben, wenn so viel Grausames passiert ist und so viele tot sind? Schließlich kann er es sehen, wenn die Lippen seiner Mutter zwar zu einem Lächeln verzogen sind, ihre Augen aber nicht mitmachen. Das Kind spürt die Anforderung an sich: Es soll die Freude zurück ins Leben bringen. Doch es kann nicht anders, die Traurigkeit setzt sich für immer auch in ihm selbst fest.

„In diesem Buch ist viel Biografisches“, sagt Friedman. Die Erfahrungswelt des wachsenden Kindes ist eine klar jüdische, schließlich haben (nur) Mutter und Vater Auschwitz überlebt. Ihre Verzweiflung seziert Friedman in Worte. Was sie wohl über diese Offenlegung denken würden? „Meine Eltern haben mich geliebt, und würden mir sogar das verzeihen. Jedenfalls wünsche ich mir das so.“

Eine Widmung verdeutlicht, an wen sein Text gerichtet ist: An alle, die „Irgendwo im Nirgendwo“ leben, tatsächlich oder gefühlt. Er soll die Menschen ansprechen, vor allem junge Menschen, solche mit Migrationsgeschichte und andere Marginalisierte. Auch wenn seine Geschichte eine jüdische ist, ist sie „aber insofern universell, als dass das Judentum das älteste und globalste Narrativ der Diskriminierung ist“, so Friedman. Der Text richte sich daher an alle, die sich fremd fühlen, die aber auch Sehnsucht danach haben, dazuzugehören, ohne sich selbst aufzulösen. „Beim Lesen soll Michel Friedman verblassen, der Text soll in den Vordergrund treten.“

In Paris als Sohn polnischer Juden geboren, war Friedman selbst bis zu seinem 18. Lebensjahr ein Staatenloser mit einem UN-Flüchtlingspass. Seit vielen Jahrzehnten ist er Deutscher. Doch das Gefühl der Fremdheit belegt den ehemaligen Vizevorsitzenden des Zentralrats der Juden bis heute. In seiner mittlerweile dritten Publikation wird er sehr persönlich. Um so viel Inneres nach außen zu kehren, braucht es viel Mut. Friedman: „Es ist ein schmerzhafter, ein ambivalenter, ein nachdenklicher, ein unsicherer, auch ein mit Angst besetzter Weg.“

So äußert das erwachsene Kind in „Fremd“ sein Unbehagen darüber, wie in Deutschland – dem „Land der Mörder“ – mit aktuellen Fällen von Antisemitismus oder Rassismus umgegangen wird. Als es an einer Demonstration vorbeigeht, hört es dem Redner zu. Er sagt: „,Wehret den Anfängen’,/sagt er./,Nie wieder’,/sagt er./,Wir schämen uns’,/sagt er./,Wir sind überrascht’,/sagt er./,Das darf nie wieder passieren’,/sagt er ...“

Nach den Anschlägen von Halle und Hanau, dem Antisemitismus-skandal auf der documenta, dem von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erst verspätet verurteilten Holocaust-vorwurf von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gegen Israel und vielen weiteren Beispielen ist Friedman zufolge eine Sache dahin: Die Glaubwürdigkeit dieser Worte, die von Politikern ständig wiederholt werden. Mit Verve mahnt Friedman: „Du kannst eigentlich die Metapher ,Wehret den Anfängen’ nicht mehr nutzen, wir sind längst mittendrin.“ (dpa)