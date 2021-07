Black Widow – Eine Superheldin kehrt ins Kino zurück

Die Kinos machen da weiter, wo sie vor dem Pandemieausbruch besonders erfolgreich waren: mit Superheldenfilmen. Die „Black Widow“, die „Schwarze Witwe“, ist sogar noch ein Überbleibsel aus dem letzten Jahr, denn ursprünglich sollte der Film bereits im Mai 2020 auf die große Leinwand kommen. Das mag zunächst nach einem aufgewärmten Abenteuer klingen. Doch der mittlerweile 24. Film aus dem „Marvel Cinematic Universum“ kommt trotz an sich düsterer Thematik mit einer solch gutgelaunten Leichtigkeit und blendend aufgelegten Darstellern daher, dass für die vierte Phase der Superhelden-Geschichten durchaus frischer Wind zu erwarten ist.

Für alle, die nicht ganz so leidenschaftlich den verästelten Geschichten um Ant-Man, Doctor Strange und Thor folgen: Marvel unterteilt seine Geschichten in mehrere Phasen, die dritte ist 2019 mit der großen Schlacht von „Avengers: Endgamer“ und „Spider-Man: Far From Home“ zu Ende gegangen. Neben „Black Widow“ sind für die vierte Phase in den nächsten Jahren bereits zehn weitere Kinofilme in Planung. Da die Marvel Studios zu Disney gehören, werden die Abenteuer auch zunehmend mit dem eigenen Streaming-Kanal verlinkt. So startet der Film dort ab morgen ebenfalls, zunächst im „VIP-Zugang“, ab 6. Oktober ohne Zusatzkosten für Abonnenten. Weiterhin laufen dort bereits einige Serien der vierten Phase, wie „Loki“, „The Falcon and the Winter Soldier“ oder das originelle „WandaVision“.

Vor allem zu letzterem weist „Black Widow“ einige Parallelen auf. Beide rücken weibliche Charaktere mit osteuropäischem Hintergrund in den Mittelpunkt, die bislang nur an der Seite der großen Namen kämpfen durften. Und die Geschichte der „Scarlet Witch“ Wanda Maximoff wurde in WandaVision zunächst im Stile einer Familien-Sitcom erzählt. Bei Natasha Romanoff alias Black Widow (Scarlett Johansson) gilt dies im Prinzip für den gesamten Film – auch wenn es sich hier um eine ziemlich schrecklich nette Familie handelt.

Am Anfang des gut zweistündigen Films scheint die Welt noch in Ordnung. Die 13-jährige Natasha spielt mit ihrer sieben Jahre jüngeren Schwester Yelena, daheim wartet Mutter Melina (Rachel Weisz). Als Vater Alexei (David Harbour) etwas verstört nachhause kommt, heißt es allerdings abrupt Abschied nehmen vom beschaulichen Leben in Ohio. Mit einer Propellermaschine geht es ab nach Kuba. Die Eltern, stellt sich heraus, waren tatsächlich russische Spione, und die vier auch keine biologische Familie. Vielmehr sind die drei Frauen Teil des streng geheimen „Red Room“, ein Trainingsprogramm für Attentäterinnen, die „Black Widows“ genannt werden.

Gut 20 Jahre später ist Natasha (Scarlett Johansson) schon längst als „SHIELD“-Agentin auf die amerikanische Seite gewechselt, wie wir aus diversen Marvel-Kinofilmen wissen. Allerdings gibt es gerade Stress zwischen den Superhelden, schließlich ist die Handlung zwischen den Filmen „Civil War“ und „Infinity War“ angesiedelt. Nun ist Natasha auf der Flucht und trifft auf ihre zeitweise Schwester Yelena (Florence Pugh), die mittlerweile ebenfalls den Ausstieg aus dem „Black Widow“-Programm geschafft hat. Gemeinsamen beschließen die beiden, ihre „Eltern“ aufzuspüren um dann mit vereinten Kräften dem sadistischen Leiter des Kampfmaschinen-Programms Dreykov (Ray Winstone) das Handwerk zu legen.

Bei Superhelden-Filmen wirken die humorvollen Einlagen, bei denen sich die Helden zwischen zwei Actionszenen kabbeln, bisweilen etwas aufgesetzt. Hier sind sie aber eng mit der Handlung verbunden, schließlich wurde die Vorgeschichte der Figuren gut etabliert. So kommt es beim ersten gemeinsamen Essen gleich zum klassischen Familienkrach und die Eltern hadern mit ihren Rollen. Mutter Melina gibt sich wissenschaftlich-unterkühlt, während Vater Alexei aus dem Reden gar nicht mehr herauskommt. David Harbour („Stranger Things“) inszeniert seine Rolle als Witzfigur mit Herz: Einst sollte Alexei als „Red Guardian“ die russische Antwort auf Captain America verkörpern, doch heute zwängt er sich nur mit Mühe in das lang abgelegte Heldenkostüm.

Am eindrücklichsten gerät schließlich der Auftritt von Florence Pugh, die bisher schon in ungewöhnlichen Filmen wie „Midsommar“ von sich Reden machte. Die sensible Seite neben der robusten Schale nimmt man ihr sofort ab, und auch die Actionszenen kann sie gut tragen. Das dürfte kein Zufall sein, schließlich hat Scarlett Johanssons „Black Widow“ ja bereits im letzten „Avengers“-Film das Zeitliche gesegnet und so wächst hier nun eine sehr würdige Nachfolgerin heran.

Doch auch wer nicht jeden „Avengers“-Stammbaum auf Anhieb herunterbeten kann und einfach mal wieder unterhaltsame Action im Kino sehen will, kommt gut auf seine Kosten: An vielen Stellen wirkt „Black Widow“ wie ein James-Bond-Film, bei dem ein Frauenkollektiv die Führung übernommen hat. Und der Herr mit der Doppel-Null lässt ja auf der großen Leinwand noch eine Weile auf sich warten.