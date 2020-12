Billie Eilish über Bond-Song: „Wir wollten etwas Großes tun“

Das Unternehmen Prinzing-Pfeiffer stellt in seinem Werk in Blaubeuren Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Rohren, Schächten und Betonfertigteilen her - bis jetzt. Nun will die Firmengruppe um den Schweizer Haupteigner CGS Management AG die Fertigung im Blaubeurer Werk bis Ende September diesen Jahres einstellen.

Laut Mitteilung der IG Metall habe die Unternehmensführung dies dem erst 2018 gegründeten Betriebsrat bereits im Juni mitgeteilt.