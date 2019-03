Billi Eilish: Über Verrücktheiten und unkonventionelle Lebensentwürfe

2019 wird das Jahr der Billie Eilish. Die 17-jährige Dark-Pop-Prinzessin aus Los Angeles hat mit ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ eine der innovativsten und cleversten Platten seit Langem gemacht.

Schon der Name: Billie Eilish Pirate Baird O’Connell. Dass so jemand keine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten macht, dürfte auf der Hand liegen. Billies Eltern, die beide unter anderem als Schauspieler tätig sind, haben ihre Tochter jedoch nicht nur qua Namensgebung auf ein eher unkonventionelles Leben vorbereitet, sondern auch durch die Entscheidung, sowohl Billie als auch ihren vier Jahre älteren Bruder Finneas komplett zu Hause unterrichten zu lassen, in den USA darf man das ja. „Homeschool hat echt gerockt“, plaudert eine insgesamt sehr abgebrüht und reflektiert wirkende Billie Eilish beim Interview in London fröhlich heraus, „es gab nur ein Jahr, in dem ich gern zur Schule gegangen wäre, ungefähr mit 12, aber auch das nur wegen der Uniform, des Spindes und der Mittagspause. Den Quatsch lernen, den die anderen lernen müssen, das wollte ich nie.“

Erster Song mit 13 Jahren

Denn Billie Eilish hatte anderes mit ihrem Leben vor. Sie war 13, als sie gemeinsam mit ihrem Bruder den ersten Song „Ocean Eyes“ aufnahm, bis heute schreiben die Geschwister zusammen, und bis vor Kurzem lebten sie noch „einen Meter entfernt“ in ihren Kinderzimmern im LA-Hipsterviertel Highland Park, jüngst allerdings zog der vier Jahre ältere Finneas aus, begleitet die kleine Schwester aber derzeit auf Tournee, auch die Eltern sind dabei. „Für mich ist es wunderbar, dass ich auch unterwegs so ein großes Stück von Zuhause mitnehmen kann. Das Leben als Musikerin ist ja nicht ganz frei von Verrücktheiten.“

In Billies konkretem Fall besteht die Hauptverrücktheit aktuell darin, dass sie mit ihrer Musik durch die Decke geht. Auf SoundCloud kamen ihre ersten Veröffentlichungen prächtig an, es folgte 2017 eine EP, und nun gilt Eilish als eines der hochgepriesensten Talente der weltweiten Musikszene. Zuletzt begeisterte sie mit der Ballade „When The Party’s Over“, aktuell sorgt das bassig-bissige „Bury A Friend“ für Aufsehen, und das erste Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ (Eilish leidet übrigens unter notorischen Einschlafstörungen und habe fast jede Nacht Alpträume, daher der Titel) enthält noch manch weiteren Knüller.

„Mein Ziel mit der Platte war, dass sich alle Songs voneinander unterscheiden“, so Eilish, „denn für mich ist es der Sinn eines Albums, alle seine Facetten zu offenbaren.“ Deutlich wird die Entwicklung hin zu etwas härterem, dunklerem Pop, ein weiterer Höhepunkt etwa ist das griffige, kompakte „You Should See Me in A Crown“. „Ich mag den düsteren Mist“, verkündet Billie dazu lachend, und bittet die Fans sich bloß keine Sorgen um sie zu machen. „Nur, wenn ich in einem Video unheimlich oder fertig aussehe, muss ich das in Wirklichkeit noch lange nicht sein. Mir geht es super, Leute. Entspannt euch, es ist nur Kunst.“