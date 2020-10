Biberacher Filmfestspiele unter besonderen Umständen

Am Kreisverkehr am Nollhof ist am Donnerstagmorgen ein Auto ungebremst mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Gegen 7.15 Uhr fuhr das Auto aus Albstadt kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt. Die beiden Auto-Insassen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das völlig beschädigte Auto war nicht mehr fahrbereit, der Lastwagen war an der Unterseite des Aufliegers defekt. Die Höhe des Sachschadens ist unklar. Der Kreisverkehr war mehr als eine Stunde gesperrt.