Beziehungszoff in Musik übersetzt in Bregenz

Nach erfolgreichen Produktionen mit Werken von Mozart und Rossini hat man sich beim Opernstudio der Bregenzer Festpiele jetzt Joseph Haydns letzte Oper „Armida“ vorgenommen. Mit jungen Stimmen und dem Symphonieorchester Vorarlberg unter der versierten Leitung des italienischen Dirigenten Jonathan Brandani kam das 1784 in Esterháza uraufgeführte Stück jetzt auf die Bühne des Bregenzer Kornmarkttheaters. Für das exzellente Gesangsensemble und alle Mitwirkenden im Graben gab es bei der Premiere ebenso enthusiastischen Beifall wie für die turbulente Inszenierung von Jörg Lichtenstein und die fantasievolle Ausstattung von Nikolaus Webern.

Haydns Opern werden im Vergleich zu denen von Mozart oder Rossini recht selten gespielt. Die Handlung von „Armida“ basiert auf Torquato Tassos Kreuzritterepos „Das befreite Jerusalem“ (1581). Die Titelheldin hat den tapferen Rinaldo mit Magie und erotischer Ausstrahlung verhext und hält ihn in ihrem Zauberschloss fest. Rinaldos Kampfgefährten Ubaldo und Clotarco wollen den Freund befreien und wieder für den Krieg gegen König Idreno begeistern. Armidas Hofdame Zelmira soll sie bezirzen und von ihrem Plan abhalten, verliebt sich aber in Clotarco. Rinaldo schwankt zwischen Treue zu Armida und seinem ritterlichen Auftrag. Nach vielen Versuchen ringt er sich durch, Armida zu verlassen, doch die Bregenzer Inszenierung lässt das Paar ratlos zurück.

Das vor Haydn schon von berühmten Kollegen wie Lully, Händel, Gluck und Salieri veroperte Sujet war damals beliebt. Haydns Librettist Nunziato Porta hat seinen „Armida“-Text aus mehreren Vorlagen kompiliert. Leider ist es ihm nicht gelungen, die Figuren des Stücks in ihrer Entwicklung glaubhaft zu zeichnen. Das Geschehen tritt über weite Strecken auf der Stelle. Der mit virtuosen Koloraturen ausgefochtene Dauerstreit zwischen Rinaldo und Armida entzündet sich immer wieder am selben Punkt und wird dann inhaltlich ohne Mehrwert stets aufs neue durchdekliniert. So ermüdend er deshalb verbal ausfällt, hat Haydn ihn musikalisch doch vielfältig gestaltet. Furiose Rezitative und glühende Arien enden im Liebespatt.

Jörg Lichtenstein hat den Stoff in ein Fantasy-Internat à la Hogwarts versetzt. Jugendliche in Schuluniformen verkleiden sich auf dem Dachboden einer alten Holzhütte und spielen die Rittergeschichte um die Zauberin Armida. Wie von Geisterhand bewegen sich Gegenstände, blitzt es in Lampen, heben Teile des Dachs ab oder fallen Dinge aus Regalen. Übernatürliche Kräfte lassen die Halbwüchsigen wie Puppen tanzen (Choreografie: Mirjam Klebel). Bald verschwimmen die Ebenen von Wirklichkeit und Theater. Zeitgeistige „MeeToo“-Zutaten der Regie zu Beginn wirken aufgesetzt. Manchmal stört übertriebenes Gehampel. Insgesamt glückt aber die Übersetzung des Plots in die Welt Heranwachsender zwischen Ängsten und sexuellen Verlockungen.

Nicole Wacker beeindruckt als Armida mit kraftvollem Sopran und imponierendem Stimmumfang. Neben ihren wilden, in schwindelerregende Höhen ausbrechenden Kadenzen nehmen sich die vokalen Attacken von Mozarts Königin der Nacht geradezu harmlos aus. Kieran Carrel kann ihr als unschlüssiger Rinaldo mit stabilem und betörend flexiblem Tenor Paroli bieten. Ideale solistische Schützenhilfe leisten Hyunduk Kim als tenoral wendiger Kumpel Ubaldo, der Bariton Gabriel Rollinson (Idreno), Kathrin Hottiger (Zelmira) und Dafydd Jones (Clotarco). Jonathan Brandani hat die schwierige Partitur mit dem Symphonieorchester Vorarlberg sorgfältig erarbeitet. Seine Interpretation besticht durch diffenrenzierte Artikulation, liebevoll gestaltete Details und kompakten, in den Gruppen perfekt ausbalancierten Gesamtklang.