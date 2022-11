Bewegendes und Amüsantes: So waren die Biberacher Filmfestspiele

„The Forgotten“ heißt der Gewinner des für den besten Spielfilm verliehenen Goldenen Bibers bei den 44. Biberacher Filmfestspielen. Die Auszeichnung für die ukrainisch-schweizerische Koproduktion wirkt sehr zeitgemäß – wobei der bereits 2019 entstandene Film eine Vorgeschichte des Krieges erzählt.

„The Forgotten“ spielt in der Ostukraine

In der ostukrainischen Stadt Luhansk, die von Separatisten besetzt wurde – „temporär“, wie eine Einblendung betont – ist die Ukrainischlehrerin Nina gezwungen, einen Umschulungskurs zu machen, um künftig Russisch zu lehren. Sie will das Gebiet baldmöglichst verlassen, doch ihr Mann Yura (Vasiliy Kukharskiy) hängt an der alten Heimat. Als der Schüler Andrij (Danylo Kamenskyi) aus Protest eine ukrainische Flagge vom Schuldach entrollt, versucht sie, ihm bei der Flucht zu helfen – und begehrt zunehmend gegen die Besatzung auf …

Der Film wurde vom ukrainischen Kultusministerium gefördert, dennoch werde hier, wie die Jury betonte, „kein banaler Patriotismus propagiert“ und die Entscheidung sei nicht nur ein Zeichen der Solidarität, sondern beruhe auf der filmischen Qualität. Tatsächlich vermittelt der Film ein intensives Gefühl dafür, wie sich der Alltag in der bedrückend-absurden Zwischenwelt eines solchen besetzten Gebietes gestaltet.

Den Bezug zum aktuellen Konflikt stellte die Regisseurin in ihrer bewegenden Rede bei der Preisverleihung her: Mit dem Preisgeld wolle sie warme Kleidung für das Filmteam kaufen, das mittlerweile an der Front kämpfe. Der Pyrotechniker sei allerdings bereits dort gefallen, der Szenenbildner habe vergangene Woche seine Hand verloren.

Werke auf den Biberacher Filmfestspielen handeln oft von Beziehungen

So bekam die komplexe Weltpolitik in Biberach eine Bühne. Beziehungen spielten auch bei vielen anderen Beiträgen im diesjährigen Programm eine Rolle. Die im Mittelpunkt des mit dem Schülerbiber ausgezeichneten „Heartbeast“ von Aino Suni stehende kann man dabei getrost als „toxisch“ bezeichnen.

Die 15-jährige Elina (Elsi Sloan) muss mit ihrer Mutter nach Südfrankreich ziehen. Deren neuer Partner hat eine 17-jährige Tochter, Balletttänzerin Sofia (Carmen Kassovitz), zu der sich die Außenseiterin Elina zunehmend obsessiv hingezogen fühlt. Der Film wurde in einem finnisch-französisch-englisch-deutschen Sprachenmix mit Untertiteln gezeigt.

Ähnliches fand sich bei weiteren Beiträgen wie etwa „Mehr denn je“, bei dem die tödlich erkrankte Luxemburgerin Héléne (Vicky Krieps) aus dem sie beengenden französischen Bordeaux ausbricht und zu einer Internetbekanntschaft nach Norwegen reist.

Das mag für Puristen nicht dem Konzept eines „deutschsprachigen Filmfestivals“ entsprechen, ist aber auch hier ein integraler Bestandteil der Handlung und Beleg einer wachsenden europäischen Filmidentität.

Julius Nitschkoff erhält den Silbernen Biber

Eine Beziehung, die in die Nähe der Co-Abhängigkeit rückt, verlieh dem Gewinner des Debüt-Bibers seine besondere Dynamik. Der 21-jährige Bruno hat ein extrem enges Verhältnis zu seiner nur 15 Jahre älteren Mutter Toni (Lana Cooper). Als bei der gemeinsamen Arbeit in einer Hotelanlage eine dritte Person in die Beziehung tritt, kommt es zu wachsenden Spannungen.

Hauptdarsteller Julius Nitschkoff überzeugt hier mit lebensnaher Intensität und bekam verdientermaßen einen Silbernen Biber für „herausragende schauspielerische Leistung“ verliehen.

8000 Menschen besuchen Biberacher Filmfestspiele

Neben solcher schweren Kost fanden sich beim diesjährigen Festival das nach den Corona-Einschränkungen wieder wachsende Zuschauerzahlen (knapp 8000) vermelden konnte, auch Beiträge, die gut unterhalten konnten, ohne auf Tiefgang zu verzichten.

Im Kurzfilm „Maries Kühlschrank“ wurde eine Liebesgeschichte aus der Perspektive des titelgebenden Haushaltsgerätes gezeigt. Im Fernsehfilm „Meine Freundin Volker“ mit Axel Milberg wurden vielfältige Formen von Familie verhandelt, zu denen auch die Gemeinschaft der Dragqueens in Hamburg zählt und von der einige als Gäste nach Biberach gereist waren.

Und ein bissiges Humor-Highlight fand sich schließlich in „Triumph des Schauspielers“, ausgezeichnet als bester mittellanger Film, in dem der deutsch-türkische Schauspieler Ercan (Ercan Karacayl) die endlosen Klischeerollen satthat – und endlich mal einen Nazi spielen will.