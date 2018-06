Betörende Entspannung für schwelgerische Stunden

Skye & Ross von Morcheeba kommen mit ihrem neuen Album im Gepäck am Donnerstag nach Stuttgart.

Erinnert sich jemand? TripHop war in den 1990er-Jahren das ganz große Ding. Selbst wer nicht wusste, wer oder was Portishead, Tricky und Morcheeba waren, kam gar nicht um ihre hypnotische, schleppende und zugleich doch (ent)spannende Musik herum: Jedes Café, jede Bar, die etwas auf sich hielt, spielte die Musik. Wenn irgendetwas gechillt war, dann Morcheeba.

Die Band, deren Name nicht durch Zufall auch „More Cheeba“, auf deutsch „Mehr Gras“, bedeuten könnte, war für die soulige Variante des Trends verantwortlich. Die ersten drei Alben der Brüder Ross und Paul Godfrey mit Sängerin Skye Edwards haben den Hype nicht nur mit ausgelöst, sondern auch dem Zahn der Zeit widerstanden: Das Debüt „Who Can You Trust“ (1996), ihr Meisterwerk „Big Calm“ (1998) und auch noch „Fragments of Freedom“ (2000) sind brillant.

Nun, nach ein paar eher belanglosen Werken, melden sich zwei Drittel der Combo zurück: Auf „Skye & Ross“ (Cooking Vinyl/Sony) schrumpft Morcheeba zum Duo und findet zurück zu alter Größe. Sängerin Edwards und Liedschreiber Ross Godfrey hören sich an wie einst am Ende des vergangenen Jahrhunderts: einfach nur großartig. „Wir haben versucht, einiges der Energie, die wir in den 20 Jahren als Liveband gesammelt haben zurück ins Studio zu bringen. Skye hat alle Texte geschrieben, ihr Gesang kommt also von Herzen. Und ich habe die Gitarren aufgedreht ...“, schmunzelt Ross.

Und es stimmt. Es ist alles wieder da: die betörende Entspannung in Tracks wie „Medicine“ oder „Light Of Gold“, die grandiose Stimme von Shirley Klarisse Yonavive Edwards (vor allem beim ersten Lied „Repay The Saviour“) – und in „All My Days“ darf es sogar etwas funkiger zugehen. Aber natürlich immer cool. Warum die Platte nicht unter dem Bandnamen Morcheeba veröffentlicht wurde, könnte den ein oder anderen irritieren. Ross sagt hingegen: „Für so viel Verwirrung hat das eigentlich gar nicht gesorgt. Die meisten Fans kannten ohnehin unsere Namen und wenn nicht, kennen sie sie jetzt. Die Morcheeba-Klassiker spielen wir ja ohnehin bei den Konzerten.“

Keine Hip-Hop-Einflüsse mehr

Da sind sie wieder in Form, klingen beseelt wie früher und nennen sich völlig anders. Vielleicht hätten sie den hier abwesenden Paul Godfrey einfach ein paar Basslinien einspielen lassen sollen, das Album hätte sich wahrscheinlich x-mal besser verkauft. „Mein Bruder Paul war für die Hip-Hop-Einflüsse verantwortlich, die es jetzt nicht mehr gibt. Unser neues Album hat mehr Live-Vibe und ist organischer im Gegensatz zu programmierter, elektronischer Musik“, begründet Ross die Entscheidung.

Für die Tour erhofft er sich ein paar neue Fans zu gewinnen und ein bisschen Spaß zu haben. Und wenn er die Tour übersteht, möchte er gerne an einem neuen Album arbeiten.

Live: 13.10. Stuttgart, Im Wizemann. Karten sind im Vorverkauf bei tickets.schwaebische.de und unter Telefon 0751/29555777 erhältlich. Infos unter

www.facebook.com/SkyeandRoss/