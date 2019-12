Beste britische Krimiliteratur

Zu einem gelungenen Weihnachtsfest gehört auch ein guter Krimi. Das ist eine bewährte Tradition in Großbritannien. Auch P. D. James (1920-2014), eine der bedeutendsten Autorinnen britischer Kriminalliteratur, beteiligte sich an dieser Tradition. Unter dem Titel „Der Mistelzweig-Mord“ sind nun mehrere ihrer Geschichten in einem kleinen Buch zusammengefasst worden. Das Besondere dabei: Drei der vier Erzählungen sind hier erstmals in deutscher Übersetzung zu finden.

Die Titelgeschichte „Der Mistelzweig-Mord“ erschien im Original 1995, zwölf Jahre später dann auf Deutsch. James tritt hier nicht nur als Autorin, sondern auch als handelnde Figur und Ich-Erzählerin in Erscheinung. Rund 60 Jahre nach den Geschehnissen erinnert sich die Autorin an ein Weihnachtsfest mitten im Zweiten Weltkrieg. Als junge Witwe wird sie von ihrer Großmutter über die Feiertage aufs Land eingeladen. Zwei weitere Verwandte sind zu Besuch, und einer der beiden überlebt die Feiertage nicht. Mit zahlreichen Anspielungen auf die Schriftstellerei erzählt James, wie sie höchstpersönlich den Mörder identifiziert.

Die zweite Geschichte, „Ein ganz banaler Mord“, passt im Grunde nicht in eine Sammlung von Weihnachtskrimis. Es geht um den Mord an einer verheirateten Frau, die regelmäßig Besuch von ihrem Liebhaber bekommt. Die dritte Geschichte, „Das Boxdale-Erbe“ aus dem Jahr 1979, und auch das abschließende „Die zwölf Weihnachtsindizien“ von 1996 sind dann wieder klassische Weihnachtskrimis. In beiden Fällen stirbt ein alter Mann während des Weihnachtsfestes auf dem Land unter seltsamen Umständen.

Die Erzählungen in „Der Mistelzweig-Mord“ bieten beste britische Kriminalliteratur traditioneller Art. Man merkt den Geschichten an, dass sie vor mehreren Jahrzehnten entstanden sind. Sie sind weniger düster und blutrünstig als moderne Krimis. Aber diese entspanntere Atmosphäre passt zu der Weihnachtszeit, für die sie geschrieben wurden.