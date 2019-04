Berta Epple auf Erfolgskurs

Berta Epple – das sind die Musiker Bobbi Fischer, Gregor und Veit Hübner, die zuvor als Tango Five bekannt wurden. Sie singen schwäbisch, englisch und deutsch, und das oft mit Augenzwinkern. Am 30. April werden sie mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Christiane Wohlhaupter hat sich mit Veit Hübner über Preise, das selbstorganisierte Einhaldenfestival und einen klösterlichen Wettersegen unterhalten.

Für Menschen, die noch nicht von Berta Epple gehört haben, wie beschreiben Sie das Projekt?

Berta Epple ist ein Musikprojekt. Nach dem Krieg hieß der erste Ausflugsdampfer auf dem Neckar so. Die Frau eines Kiesbauers hat das ins Leben gerufen, damit die ausgebombten Stuttgarter am Wochenende einen Ausflug mit ihren Familien machen können. Das Schiff ist inzwischen nach Frankreich verkauft und schippert als „Le Signac“ auf der Seine. Da wir die Berta Epple immer schön fanden, haben wir den Namen übernommen.

Wie viel Tango Five steckt in Berta Epple?

Berta Epple ist die Nachfolgegruppe von Tango Five. Wir haben uns damals gedacht, dass wir etwas Neues kreieren wollen. Musikalisch sind wir dreistimmig unterwegs und jeder spielt noch ein Instrument. Der Sound hat sich also ein bisschen verändert. Es ist ein bisschen weniger Klamauk, ein bisschen erwachsener. Musikalisch passen wir nicht in eine Schublade. Mal singen wir ein schwäbisches Lied, dann gibt es Tango Argentino oder osteuropäische Volksmusik.

Am 30. April erhält Berta Epple in Mannheim den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Was macht die Auszeichnung besonders?

Die Wertschätzung, so eine Auszeichnung macht einen stolz.

Inwiefern passt Berta Epple in die Kleinkunstschublade?

Der Kleinkunstpreis hat mehrere Kategorien. Teilweise passen wir in die Musikcomedy-Schublade. In erster Linie sind wir schon Musiker und spielen auch virtuose Sachen.

Wie wichtig sind Preise im Leben eines Künstlers?

Wir machen natürlich nicht Musik, um Preise zu gewinnen. Aber die Preise sind eine Bestätigung für die Leistung, die wir täglich erbringen. Musiker ist aus meiner Sicht einer der schönsten Berufe, die es gibt. Im Idealfall macht man seine Zuhörer glücklich und arbeitet mit Menschen, denen man sich verbunden fühlt. Es ist etwas Grandioses, mit Menschen Musik zu machen, mit denen man auf einer Wellenlänge ist.

Im Sommer steigt das Einhaldenfestival in Geratsreute. Welche Idee steckt dahinter?

Tango Five hat das einst gegründet. Wir wollten Kultur und Natur verbinden, Musik nicht nur in Konzertsälen sondern auch auf dem Bauernhof spielen. Wir sind damals wie heute sehr viel unterwegs und es ist schön, musikalisch Freunde zu uns einzuladen und gemeinsam Musik zu machen.

Wie intensiv sind Sie involviert?

Als Intendant kümmere ich mich um die Künstler und Sponsoren. Dazu habe ich ein super Team und 120 Ehrenamtliche, die mich unterstützen.

Ist es im Lauf der Jahre einfacher oder schwieriger geworden, das Festival zu organisieren?

Es ist schon leichter geworden. Die, die noch nicht da waren, fragen sich natürlich: Warum auf dem Bauernhof? Die muss man dann erstmal überzeugen, aber wenn sie dann da sind, sind sie happy. Die, die schon mal da waren, kommen wieder. Es ist eine einmalige Stimmung auf dem Bauernhof.

Beim Einhaldenfestival treten Kinderchor und Nachwuchsbands auf. Wie wichtig ist es, junge Musiker zu fördern?

Das ist ganz wichtig, jungen Menschen das Podium zu geben, auf solch einem Festival aufzutreten. Wenn wir nicht für den Nachwuchs sorgen, stirbt die Kultur. Das will ich auf jeden Fall vermeiden.

Wie ärgerlich ist es, wenn es am letzten Juliwochenende regnet?

Wir haben eine Schlecht-Wetter-Lösung mit Zelt. Auch im Regen kann man grandiose Abende haben, was beispielsweise Gerhard Polt auch schon bei uns bewiesen hat. Aber ich hole mir auch seit fünf Jahren im Kloster Beuron den Wettersegen. Und seither hat es auch nicht mehr so richtig geregnet.

Wie aufwändig ist es einen Wettersegen einzuholen?

Der Abtpräses, Pater Albert, ist ein Freund von mir. Ich besuche ihn ein-, zweimal im Jahr und singe mit den Mönchen morgens um 5 Uhr eine Stunde gregorianische Choräle. Da komme ich dann auch auf andere Gedanken. Dann gehe ich mit Pater Albert spazieren und am Schluss gibt er mir den Wettersegen für das Einhaldenfestival. Ab und zu kommt er dann auch als Gast aufs Festival.