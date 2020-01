Berlinale 2020: Neue Spitze stellt Programm vor

Rund drei Wochen vor der Berlinale wollen die Festivalleiter das Programm vorstellen. Erstmals leiten der Italiener Carlo Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek die Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Heute wollen sie bekanntgeben, welche Filme im Wettbewerb laufen.

Neben Cannes und Venedig gehört die Berlinale zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Eröffnet wird die 70. Berlinale mit der Romanverfilmung „My Salinger Year“ von Regisseur Philippe Falardeau. Die Berlinale läuft vom 20. Februar bis 1. März.

Ein paar Details sind bereits bekannt. Erwartet wird Schauspielerin Helen Mirren, die mit einem Ehren-Bären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden soll. Der britische Schauspieler Jeremy Irons leitet in diesem Jahr die Jury.

Auf dem Programm steht auch ein neuer Film mit Hollywoodstar Johnny Depp: In „Minamata“ spielt Depp („Fluch der Karibik“) den legendären US-Fotografen W. Eugene Smith. Gezeigt werden soll auch eine Dokuserie über die US-Politikerin Hillary Clinton und eine Neuverfilmung von „Pinocchio“ mit Roberto Benigni.

Nicht bekannt ist bisher, welche Filme im Wettbewerb laufen - die Produktionen konkurrieren am Ende um die Silbernen Bären und den Goldenen Bären. Das will das Führungsduo nun bekanntgeben. Chatrian leitete bisher das Filmfestival in Locarno, Rissenbeek die Auslandsvertretung des deutschen Films, German Films.

Seit dem Sommer leiten sie nun zusammen die Berlinale - als Nachfolger des langjährigen Direktors Dieter Kosslick. Chatrian hatte zuletzt gesagt, er wolle die Wettbewerbsfilme auf einen Schlag vorstellen. Ein Festival sei nicht nur die Summe der Filmtitel. „Es geht nicht darum, die Rosinen heraus zu picken. Sondern es geht darum, eine Geschichte zu erzählen“, sagte Chatrian.