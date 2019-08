Berührende Janosch-Ausstellung in Ochsenhausen

In den vergangenen Wochen haben wir über Menschen berichtet, die im Funkloch leben - und was die Netzbetreiber tun, um Lücken zu schließen. Zum Abschluss der Artikelserie „Kein Netz“ zeigen wir in unserer Analyse, wie es im Südwesten aussieht und wagen einen Blick in die Zukunft. Die wichtigsten Fragen & Antworten im Überblick.

Was zeigt die Grafik?

Für die Darstellung haben wir Daten aus dem Breitband-Atlas des Bundeswirtschaftsministeriums (BMVI) für jede Gemeinde in Baden-Württemberg ausgewertet.