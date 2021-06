Beim neuen Stuttgarter „Don Juan“ sind alle sündig

Küssen verboten! Schließlich herrscht in diesen besonderen Zeiten Ansteckungsgefahr – auch auf der Bühne. Im Schauspiel Stuttgart müssen sich die Damen allerdings keine Sorgen machen, dass Don Juan sie infizieren könnte. Es gibt ihn schlicht nicht. Immer wieder haben sich Autoren in süßer Lust dem unmoralischen Treiben des legendären Lebemannes gewidmet und sein Schuldenregister aufs Schönste ausgeschmückt. Und nun wurde dem herzlosen Strippenzieher plötzlich das Heft aus der Hand genommen: Im Schauspiel Stuttgart ist Don Juan kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern eine Marionette. Er ist es, der von fremden Mächten gelenkt wird.

Das Theater meldet sich zurück, und das Staatstheater Stuttgart hat diese schöne Botschaft gleich doppelt gefeiert mit zwei Premieren. Im Großen Haus hatte der Ballettabend „New/Works“ Uraufführung, im Schauspielhaus hat Achim Freyer „Don Juan“ von Molière so kräftig gestutzt, dass aus fünf Akten schlanke 75 Minuten geworden sind. Nachdem das Staatstheater monatelang stillstand, nun plötzlich tausend Personen auf einen Streich im Haus. Ein personalintensiver Kraftakt, denn anders als etwa in Bayern muss das Theaterpublikum in Baden-Württemberg eines der drei G’s nachweisen und also geimpft, getestet oder genesen sein. Deshalb mussten zusätzliche Kontrollstationen eingerichtet werden.

Immerhin können nun 300 Personen ins Schauspiel, trotzdem waren die Karten für die Freyer-Premiere schnell weg. „Schachbrettbestuhlung“ lautet am Staatstheater Stuttgart das Zauberwort. Im Zuschauerraum wird immer nur jeder zweite Platz belegt. Es ist ein Modellversuch, mit dem das Staatstheater mit Unterstützung von mehreren Universitäten und dem Gesundheitsamt der Stadt den Beweis erbringen will, dass Theater auch bei Inzidenzen von mehr als 200 möglich sein kann. Mit der Untersuchung will der Geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendriks verhindern, dass man im Herbst womöglich „wieder sofort in Panik die Theater schließt“, wie er sagt. Hendriks ist fest davon überzeugt, dass die Sitzordnung, bei der auch Paare getrennt sitzen müssen, absolut sicher ist.

Aber auch auf der Bühne wird Abstand gehalten. Denn Achim Freyer hat den „Don Juan“ als eine Art Figurenspiel inszeniert, bei dem die Akteure wie Puppen wirken. Bühne und Kostüme, alles ist in Schwarz-Weiß gehalten, als pulsiere in den Gestalten nicht ein Tropfen Blut. Nur einer bringt Farbe ins Spiel: Don Juan, der ewige Schwerenöter und Freigeist, der sich nimmt, was ihm beliebt. Er sei den Ausschweifungen seines Herren überdrüssig, schimpft sein Diener Skanarell (Matthias Leja), aber Freyer erzählt auch etwas anderes. Statt die ewigen Stereotype um den Casanova zu reproduzieren, dreht er den Spieß um. Sein Don Juan ist nur eine Projektionsfläche, ein Katalysator, der es den anderen ermöglicht, ihre Triebe und Begierden auszuleben – um hernach mit Zeter und Lamento die Verantwortung von sich zu weisen.

Gleich dreifach taucht die verlassene Elvira auf. Aus ihrem Wehklagen mit Mozart-Gesang und „Der mich so betrog“-Ausrufen hört man vor allem den Selbstbetrug heraus. Die Frauen und Nebenbuhler aus Molières Lustspiel sind es, die Don Juan ihre Stimme leihen, womit deutlich gemacht wird, dass es nicht er ist, der die anderen manipuliert, sondern dass sie selbst verführt und betrogen sein wollen – wie Charlotte (Celina Rongen), die sich dem edlen Herrn allzu willfährig an den Hals wirft.

Eine spannende Lesart des Stoffes, der seine besten Zeiten wohl eher hinter sich hat. Achim Freyer nutzt dabei den alten Trick des Spiels im Spiel und schickt eine Theatertruppe ins Rennen, die in einem Guckkasten mit manchem Budenzauber das uralte Lied vom Casanova nacherzählt. Das wirkt ein wenig abgegriffen, wie auch die Commedia dell’arte-Anklänge und die auf Ulk getrimmten Kostüme mit zweierlei Schuhen an den Füßen. Sobald Don Juans Lebenslust keimt, wird die Bühne plötzlich farbig, plastisch, schön, während das Schwarz-Weiß seiner wohlanständigen Gegner durchaus symbolisch zu verstehen ist. Ihre Welt kennt keine Zwischentöne, keine Differenzierung, sondern nur einfältiges Gut und Böse.

87 Jahre ist Achim Freyer inzwischen. Das mag man seiner Ästhetik mitunter ansehen, aber er ist eben auch ein absoluter Könner, der extrem souverän und mit leichter Hand die Dinge umzusetzen versteht. Am Ende geht freilich auch sein Don Juan in die Hölle. Hier aber ist es kein platter Triumph über das Böse. Denn wenn es das Böse gibt, so steckt es in allen und lässt sich keineswegs in Schwarz-Weiß-Manier einem Einzelnen zuschieben.