Beethovens „Fidelio“ zur Saisoneröffnung am Theater Ulm

Mit einem Festakt und einer „Fidelio“-Neuproduktion zum Spielzeitauftakt wurde am Ulmer Theater das 50-jährige Jubiläum des Neubaus in der Olgastraße gefeiert. Hatte die Entscheidung, Ludwig van Beethovens einzige Oper ohne Sprechdialoge und ohne Pause zu spielen, etwas mit der einstündigen Veranstaltung für geladene Gäste zu tun, die unmittelbar vor der Premiere stattfand? Im Schnelldurchlauf dauerte das Freiheitsstück jedenfalls nur weitere zwei Stunden. Ungewöhnlich lang hielt indessen der anschließende Beifall des begeisterten Publikums an.

Beim Festakt führten Schlager aus den 60er-Jahren zurück in die Zeit heftiger Ulmer Debatten, ob die Stadt nach der Zerstörung des alten Theaterbaus in den letzten Kriegsjahren ein neues Dreispartenhaus wirklich brauche. In seiner Begrüßungsrede betonte der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch, wie wichtig es für urbane Kultur gewesen sei, dass das Büro des damals noch kaum bekannten Architekten Fritz Schäfer beauftragt worden sei, den Neubau im Zentrum nicht als Musentempel, sondern als Werkstatt für die Bühnenkünste zu planen.

Czisch erinnerte daran, dass Ulm immerhin der Ort sei, an dem man sich 1641 das älteste Stadttheater Deutschlands geleistet habe. Heute könne man auch stolz sein auf eine ganze Reihe internationaler Künstlerkarrieren, die von hier ihren Ausgang genommen hätten. Herbert von Karajan hatte in Ulm von 1929 bis 1934 sein erstes Engagement als Dirigent. Auch der Regisseur Peter Zadek oder die Sängerin Angela Denoke haben am Ulmer Theater begonnen. Nachdem Schäfers Gebäude 2008 zum Denkmal erklärt wurde, macht nun gewachsener Flächenbedarf des Theaterbetriebs behutsame bauliche Ergänzungen nötig.

Die von Dietrich W. Hilsdorf inszenierte Ulmer „Fidelio“-Produktion verzichtet nicht nur auf die Sprechdialoge der Librettisten Joseph Sonnleithner und Georg Friedrich Treitschke, sondern weicht auch von der Letzfassung des Werks (1814) ab, die sich im Opernbetrieb allgemein durchgesetzt hat. Zur Rechtfertigung der Ulmer Mischversion führt Dramaturg Benjamin Künzel plausibel an, dass Beethoven selbst mit keiner der drei Fassungen seines „Sorgenkinds“ wirklich zufrieden war.

So wird in Ulm nach der Ouvertüre der zweiten Partiturversion (1806) und Marzellines erster Arie die Nummernfolge der Urfassung (1805) mit Duett und Terzett vor dem berühmtem Quartett wiederhergestellt. Insgesamt orientiert sich die von Chefdirigent Timo Handschuh exzellent geleitete Aufführung aber weitgehend an der gewohnten Form der Oper, die ihrerseits freilich in ihren Proportionen durch die Weglassung der gesprochenen Texte stark verzerrt wird. Inhaltlich ist das kein Verlust, da die Story als bekannt gelten kann. Dramaturgisch allerdings müsste dies durch die Regie aufgefangen werden.

Hilsdorf laviert hingegen unentschlossen zwischen einzelnen Ideen und verfällt zunehmend in unrealistische Szenarien. Diese wirken im naturalistischen Rahmen von Dieter Richters Bühne und Bettina Munzers aufwendigen Kostümen unglaubwürdig. Fleckige Wände, abblätterndem Putz und verblassten Farben umschließen ein düster beleuchtetes Wohnzimmer mit Biedermeier-Mobiliar.

Aus einem Abgang zum Keller schleppen sich mühsam halbverhungerte Gefangene in schmutzigen, zerfetzten Lumpen. Beim kollektiv angestimmten Gefangenenchor stehen sie ebenso unbeholfen herum wie später die Soldaten des Gouverneurs Pizarro, die ihre Gewehre unmotiviert mal hierhin und mal dahin richten. Die Kellerszene wird ersetzt durch das Öffnen einer Bodenklappe zur Jauchegrube, in der Staatsfeind Florestan wohl entsorgt werden soll. Warum Rocco (Guido Jentjens) und sein Gehilfe Fidelio (vokal großartig: Erica Eloff) da mit Schaufel und Spaten anrücken, erschließt sich nicht.

Markus Francke singt die Partie Florestans mit Bravour. Sein Tenor klingt unangestrengt und derart kräftig, dass man ihm die Rolle kaum abnehmen kann, die er als delirierender, kaum ansprechbarer Schmerzensmann spielen muss. Gleichwohl darf er sich immer wieder an Roccos Rotwein laben. Überhaupt wird viel gebechert. Fast könnte man meinen, Freunde und Gegner seien sich am Ende einig, dass hier frei nach dem Motto „In vino libertas“ die Freiheit im Wein zu suchen sei.