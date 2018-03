Beatrice Egli: Schlager mit „Wohlfühlgarantie“

Beatrice Egli wollte schon als Kind Schlagersängerin werden. Seit fünf Jahren steht die Schweizerin, die im Juni ihren 30. Geburtstag feiert, auf der großen Bühne. „Ich habe das große Glück, meinen Traum leben zu dürfen“, sagte sie 2017 der Deutschen Presseagentur. Im Windschatten von Helene Fischer ist sie eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersängerinnen geworden. Mit „Wohlfühlgarantie“ ist nun ihr neues Studioalbum auf dem Markt.

„Das neue Album spiegelt mein Lebensgefühl wider“, sagt Egli, die in ihrem Schweizer Heimatdorf Pfäffikon bei Zürich lebt. Vor fünf Jahren, im Mai 2013, wurde die junge Frau mit den blonden Haaren und dem mitreißenden Lachen bei RTL Siegerin der zehnten Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Davor war sie ein unbeschriebenes Blatt.

Den Erfolg von damals hat sie genutzt und Karriere gemacht. Sie ist eine der wenigen DSDS-Sieger, die sich auf der Bühne gehalten und länger Erfolg haben. Und sie bildet mit dem Genre Schlager bis heute die große Ausnahme unter den Kandidaten des RTL-Castings.

Moderner Schlager

Musikalisch orientiert sich Egli am deutschen Schlager, der – mit Pop angereichert – moderner geworden ist und mitten in der Gesellschaft spielt. Mit der Single „Herz an“ hat sie bereits im Herbst einen Vorgeschmack auf ihre neue Platte gegeben, die sich mit zeitgemäßen und leichten Rhythmen einer Wohlfühlmusik verschrieben hat. Ein Genre, das auch andere Interpreten mit Erfolg bedienen – und das für Egli zum Markenzeichen geworden ist.

„Wir haben fast zwei Jahre an dem Album gearbeitet“, sagt die Sängerin, die den deutschsprachigen Schlager nach Angaben ihrer Plattenfirma als ihre Leidenschaft bezeichnet. Ziel sei von Anfang an Gute-Laune-Musik gewesen. „Zum ersten Mal stand der Titel des Albums schon vor den eigentlichen Aufnahmen fest.“ Am Wohlfühl-Motto habe sich dann die Musik orientiert. Manche mögen die eingängigen Songs vielleicht banal finden. Eglis Ziel sei es aber, Zuhörer zu unterhalten und ihnen einen Ausgleich zum Alltag zu bieten. Das sei ihr Anspruch.

Egli lässt Einflüsse von Dance und lateinamerikanischer Musik mitspielen und macht daraus muntere Melodien, die zum Titel des Albums passen. Sie wagt auch musikalische Experimente, ohne dabei jedoch eingefleischte Schlagerfreunde zu verschrecken. Im Gegensatz zu früheren Platten ist „Wohlfühlgarantie“ facettenreicher und tiefgreifender. Eglis Töne und Texte sind erwachsener und griffiger geworden.

Der Fantasie freien Lauf lassen

„Mir selbst geht es so, dass ich mit der Musik Träumen, Wünschen und Fantasien freien Lauf lassen kann“, sagte Egli, als sie „Herz an“ präsentierte. Das wolle sie auch ihren Zuhörern vermitteln.