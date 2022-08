Barocke Beziehungskisten in Innsbruck

Prächtige Kirchen und Residenzen, attraktive Konzerte und Ausstellungen, ein ganz an der Tierwelt europäischer Hochgebirge orientierter Alpenzoo, dazu Gipfel, Wälder und Almen in nächster Umgebung – die Tiroler Landeshauptstadt ist allemal eine Reise wert. Als ihr Wahrzeichen gilt das „Goldene Dachl“, ein spätgotischer Erker, unter dem sich von morgens bis abends staunende Touristen nicht nur aus ganz Europa, sondern auch aus Amerika, Ostasien und aus reichen arabischen Ländern versammeln. Besonders im Sommer lockt das Flair der historischen Altstadt ebenso wie die einzigartige Verbindung von Kultur und Natur in dieser Region zahlreiche Urlaubsgäste an.

Einst blühte der Instrumentenbau in Innsbruck

Wenn Anfang August Fanfarenklänge vom Balkon des „Dachls“ ertönen, drängen sich Menschenmassen unter der beliebten Sehenswürdigkeit noch dichter als sonst und lauschen festlichen Stücken aus der Barockzeit. Eingeweihte wissen dann, dass damit der Auftakt der Festwochen Alter Musik buchstäblich mit Pauken und Trompeten verkündet wird. Nicht nur unter Spezialisten, sondern auch unter Fans von nah und fern zählt das Festival zu den wichtigsten Plattformen für Tonkunst der Renaissance und des Barock. Innsbruck war in jenen Epochen ein bedeutendes Musikzentrum. Berühmte Komponisten wie Paul Hofhaimer, Heinrich Isaac oder später Antonio Cesti wirkten hier als Hofmusiker. Gegenüber vom Dom St. Jakob bezeichnet ein Schild das Haus, in dem Cesti seinerzeit wohnte.

Auch der Instrumentenbau blühte einst in der Alpenstadt. Der dort tätige Geigenbauer Jakob Stainer (1619-1683) gilt zu Recht als „Stradivari Tirols“. In der Instrumentensammlung des Landesmuseums Ferdinandeum kann man einige Kreationen des Meisters bewundern. Innsbruck verfügte außerdem über das erste freistehende Theater im deutschen Sprachraum. Mit pompösen Opernaufführungen wurde dort ein erlauchtes Publikum beglückt. Nach dem Zweiten Weltkrieg besann man sich dieser ruhmreichen Vergangenheit. Seit 1963 finden jährlich im Juli Konzerte im nahen Schloss Ambras statt.

Ergänzend verwandeln die Innsbrucker Festwochen schon fast ein halbes Jahrhundert lang die Tiroler Metropole jeden August in ein Mekka der Alten Musik. Renommierte „Originalklang“-Experten wie Nikolaus Harnoncourt, John Eliot Gardiner oder Jordi Savall sind hier aufgetreten. Konzerte, Kurse und szenische Musiktheaterproduktionen mit namhaften Pultstars der Szene, Sängern und Sängerinnen, Chören und Ensembles greifen die Tradition prunkvoller Kirchenmusik und spektakulärer Opernaufführungen im modernen Festivalmodus auf. Lange Jahre war René Jacobs künstlerischer Leiter. Sein Nachfolger seit 2010 ist der Dirigent und Cembalist Alessandro De Marchi.

Innsbrucker Festwochen Alter Musik glänzen mit Barockopern

Die Hauptattraktion der Innsbrucker Festwochen sind szenische Darbietungen von Barockopern. Von Anfang an sind im Tiroler Landestheater neben bekannten Stücken von Monteverdi, Händel und Mozart auch zahlreiche Raritäten wiederbelebt worden. Die alljährliche Zeitreise zurück in musikalische Vergnügungen früherer Zeiten gehört in der Region zu den Höhepunkten des Kultursommers. Die 46. Saison wartet bis Ende August noch mit zwei Opernproduktionen, hochkarätigen Konzerten und dem öffentlich ausgetragenen Cesti-Wettbewerb für Barockgesang auf. Finalisten dieses anspruchsvollen Contests sind nun auch im Solistenensemble einer fulminanten Produktion von Carlo Pallavicinos musikalischer Komödie „L’ammazone corsara“ vertreten.

Das von der Festival-Nachwuchstruppe „Barockoper:Jung“ präsentierte Stück handelt nur scheinbar von einer Amazone, die als Piratin die Meere unsicher macht. Bald stellt sich heraus, dass der Librettist Giulio Cesare Corradi an Seeschlachten kein Interesse hatte. Die Titelheldin der 1686 in Venedig uraufgeführten Oper will einfach keinen Mann haben. Man erfährt lediglich, dass der in sagenhafter Vorzeit herrschende König Alfo sie gefangen genommen hat, obwohl er sie eigentlich heiraten möchte. Alvilda ist nur deshalb Korsarin geworden, um sich diesem Ansinnen zu widersetzen. Erst als Alfo sie nach Vortäuschung einer Scheinheirat mit einer anderen Frau zu deren Dienerin zu degradieren droht, lenkt sie ein.

Erfreulicherweise enthält sich Roberto Allegrezzo (Regie, Kostüme und Bühne) bei seiner knallbunten Innsbrucker Inszenierung jeglicher zeitgeistigen Denunzierung des Plots. Bei Corradis zeitlos aktueller Parallelführung von drei komplementär verlaufenden Beziehungskisten muss keine Widerspenstige gezähmt und zu ihrem „Glück“ gezwungen werden. Hier ist Alvilda eine Frau, die Gefühle vermeidet, um Verletzungen von vornherein aus dem Weg zu gehen. Luca Quintavalle leitet Pallavicinos hinreißende Musik als kundiger Interpret am Cembalo – eine in jeder Beziehung hochwertiges und gleichwohl umwerfend amüsantes Spektakel.