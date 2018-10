Baltische Klangkultur vom Feinsten

Ein Orchester mit großem Seelenton, eine souveräne Solistin, ein sympathischer Dirigent: Im GZH sorgten die Geigerin Baiba Skride, der Dirigent Andris Poga und das Lettische Nationale Sinfonieorchester für intensive Musikerlebnisse mit Werken von Peteris Vasks, Sergej Prokofjew und Peter Tschaikowsky.

In großer Besetzung ist das in Riga beheimatete Orchester auf Tournee, die Damen in eleganten schwarzen Kleidern, die Herren im Frack, und jede und jeder von ihnen musiziert auch am hintersten Streicherpult mit Herzblut. Mit seiner klaren, gut geerdeten Körpersprache und Zeichengebung führt der 38-jährige Musikdirektor Andris Poga die Tradition herausragender baltischer Dirigenten fort, Studium in seiner Heimat, in Wien, bei Meisterkursen und die Förderung etwa durch den estnischen Kollegen Paavo Järvi haben ihn geprägt.

Als Chef des Lettischen Nationalen Sinfonieorchesters setzt er sich natürlich für Pēteris Vasks ein, den Landsmann, dessen Nähe zur Spiritualität durchaus mit dem des estnischen Komponisten Arvo Pärt vergleichbar ist. Auch wenn „Musica appassionata“ aus dem Jahr 2002 das Leben feiert, so scheint das Stück doch aus tiefem Schmerz emporzuwachsen. Andris Poga formte große Streicherbögen in stetem Crescendo, die plötzlich abbrechen und in pulsierende Rhythmen umschlagen. Mit seiner wunderbar homogenen Streichergruppe entwickelte er diese expressiven Klangwellen, die schließlich im Pianissimo verebben.

Spinnwebfeine Geigentöne

Baiba Skride gehört zu jener Gruppe exquisiter Geigerinnen, die sich im Musikleben ihren Platz erobert haben. Auch sie stammt aus Riga, bildet mit ihrer Schwester Lauma ein hervorragend eingespieltes Kammermusikduo und widmet sich einem breiten Repertoire. In Friedrichshafen interpretierte sie nun das erste Violinkonzert von Sergej Prokofjew, komponiert 1917 im Jahr der russischen Revolution und sicher nicht so häufig gespielt wie andere Konzerte. Zu erleben war ein spinnwebfeiner Geigenton, der sich in höchste Lagen emporschwingt, der funkelt und leuchtet, der sich in spannenden Dialogen mit den Orchesterbläsern entfaltet und zuletzt flüsternd verschwindet. Dirigent, Solistin und Orchester wirkten farbenreich und in großer Energie zusammen, betonten die filigranen Stimmen zu Beginn und am Schluss ebenso wie den virtuosen Wirbel im Mittelsatz. Die so in sich ruhende Geigerin verabschiedete sich mit einem Stück, das die Jahrhunderte überspannt: „Imitazione della Campana“ (Imitation einer Glocke) des sächsischen Violinvirtuosen Johann Paul von Westhoff stammt aus dem Frühbarock, könnte aber mit der feinen Oberstimme und der grundierenden Begleitung auch Pärt oder Vasks inspiriert haben: Klangkultur und Bogenführung vereinten sich auf faszinierende Weise!

Ein Schlager klingt wie neu

Nach der Pause war zu hören, wie tief verwurzelt die baltischen Musiker auch mit der Musik Peter Tschaikowskys verbunden sind: seine schmerzlich melancholische sechste Symphonie, die „Pathétique“, die vor fast genau 125 Jahren kurz vor dem Tod des Komponisten in St. Petersburg uraufgeführt wurde, interpretierten sie mit großer Wärme und Tiefgang. Unter den Händen von Andris Poga wuchs die Einleitung aus der Tiefe heraus, verdichtete sich in den Steigerungen, erzählten die Bläser von Sehnsucht. Die Pathétique mag ein viel gespielter Schlager sein, hier aber hatte sie nichts Abgespieltes: Man erlebte die Eleganz des verschobenen 5/4-Walzers, wurde mitgerissen vom brillanten Scherzo (natürlich mit Zwischenapplaus!) und tauchte mit ein in die absteigenden, klagenden Figuren des Adagio lamentoso, seine Bläserchoräle und den ersterbenden Herzschlag der gezupften Bässe.