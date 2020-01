„Bad Boys for Life“: Will Smith und Martin Lawrence sind zurück

Mitte der 1990er-Jahre kennt man Will Smith schon aus der Fernsehserie „Prinz von Bel-Air“, als ihm eine Actionkomödie auch im Kino den Durchbruch bringt: In „Bad Boys – Harte Jungs“ ermittelt er an der Seite von Martin Lawrence als Drogenfahnder in Miami. Der Film wird schnell Kult. Nach 25 Jahren und einer ersten Fortsetzung kehren die beiden nun zurück. Und zwar mit Karacho.

Der dritte Film „Bad Boys for Life“ beginnt mit Hip-Hop-Beats und einer Verfolgungsjagd. Zwischen beiden Ermittlern herrscht Krisenstimmung, denn Burnett (Martin Lawrence) will sich zur Ruhe setzen – und Lowrey (Will Smith) nimmt ihm das ziemlich übel.

Auf der Leinwand funktioniert die Chemie zwischen Smith (51) und Lawrence (54) noch immer. Man sieht beiden an, dass sie älter geworden sind. „Mike, wir haben mehr Zeit hinter uns als vor uns“, sagt Burnett an einer Stelle etwas melancholisch. „Mann, bitte. Ich werd’ noch Kriminelle jagen bis ich 100 bin“, entgegnet sein Kollege Lowrey. Kurze Zeit später wird er angeschossen – und das Cop-Duo von der Vergangenheit eingeholt. Nun gehen beide doch noch einmal zusammen auf recht brutale Mission, die bis nach Mexiko führt.

Regie geführt haben die belgischen Filmemacher Adil El Arbi und Bilall Fallah. Beide wollten einen Film als Hommage an die 1990er-Actionfilme machen. Im neuen Film sind die beiden Buddy-Cops nicht zimperlich mit denen, die ihnen in die Quere kommen. Ein bisschen erzählt der Film auch über Freundschaft und Ehrlichkeit. (dpa)