Bach im Zeitalter der Elektronik

Auch dieses Konzert mit dem Pianisten und Komponisten Francesco Tristano dauerte kaum länger als eine gute Stunde. Im Bahnhof Fischbach präsentierte der aus Luxemburg stammende Artist in Residence des diesjährigen Bodenseefestivals mit dem Schweizer Kammerorchester Chaarts Werke von Johann Sebastian Bach und eigene Stücke. Danach gab er vor begeistertem Publikum in einem kurzen Gespräch mit der neuen Festival-Geschäftsführerin Katharina Ess Auskunft über seine Vorstellungen von zeitgemäßen Auftrittsformaten.

Tristano betonte, dass er Wert auf einen geschlossenen Bogen der gesamten Darbietung lege und deshalb Konzertpausen nicht möge. Außerdem erklärte er kokett, er habe an diesem Abend das gemacht, was ihm seit seiner Kindheit vorschwebt. Schon als Sechsjähriger habe er seiner Klavierlehrerin versichert, er wolle eigentlich nur Bach und Musik von sich spielen. Auch wenn das nicht auf alle Projekte Tristanos in den letzten Jahren zutrifft, kreist sein bisheriges Repertoire letztlich doch um diesen Kern.

Das als „Playlist“ konzipierte Programm in Fischbach enthielt drei Cembalokonzerte von Bach sowie vor, zwischen und nach ihnen rahmende Kompositionen von Tristano. Die Soloparts der Bach-Konzerte spielte der Pianist stehend an einem hochgestellten Yamaha-Flügel, um auf Augenhöhe mit den ebenfalls stehenden Streichern von Chaarts musizieren zu können. Alle Instrumente wurden über Mikrofon verstärkt, der Gesamtklang an einem Mischpult ausgesteuert und Bach auf diese Weise zusätzlich ins 21. Jahrhundert transferiert.

Zum Auftakt des vom SWR mitgeschnittenen Abends entfaltete Tristanos „Introit“ fernöstliches Flair. Ein Schlagzeuger erzeugte subtile Klänge und elektronisch modifizierte Geräusche, die von den sukzessive hereinkommenden Musikern aufgegriffen und weitergesponnen wurden, um schließlich in die Tonart von Bachs Konzert d-Moll (BWV 1052) zu münden. Obwohl dessen Darbietung ganz und gar nicht historischer Aufführungspraxis entsprach, profitierte sie paradoxerweise von deren Wiederentdeckung barocker Groove-Qualitäten.

Brillant gespielt

Transparent und klar tönte der Klavierpart, zeichenscharf der Streicherklang. Synkopen wurden betont und brachten rockigen Schwung ins Spiel, perkussive Elemente rückten in den Vordergrund, ohne harmonische und polyphone Substanz zu verwischen. Beim Adagio ging das auf Kosten der melodischen Binnenspannung. Um so frischer galoppierte der Presto-Satz dahin. Bach hat diese Konzerte in den 1730er-Jahren für das Leipziger Kaffeehaus Zimmermann bestimmt. Im Bahnhof Fischbach kehrten sie zeitgemäß an eine authentische Location zurück.

Tristanos „Elektron I“, „Neihou“ und „Opa!“ gefielen mit ihrer von meditativer Minimal Music und popiger Harmonik geprägten Wiederholungs- und Steigerungsdramaturgie, ihrer Übertragung von Techno-Beats und Scratching-Effekten auf hier etwas unterbeschäftigte Streicher. Kompositorisch können und wollen diese einfacher gestrickten Stücke nicht mit Bach konkurieren. Als Puffer zwischen dessen brillant gespielten Konzerten f-Moll (BWV 1956) und g-Moll (BWV 1058) erfüllten sie jedoch ihren Zweck und hielten das Interesse wach.