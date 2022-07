Babylon Berlin im Breisgau: Das Moka Efta Orchestra beim Zeltfestival

Bedrohliche Zeiten, aber genau deshalb verspüren die Menschen auch ein enormes Verlangen nach Vergnügen und Eskapismus: So ist das weitverbreitete Bild der 20-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die auf den Kriminalromanen von Volker Kutscher basierende Fernsehserie „Babylon Berlin“ bringt die tiefe Spaltung der seinerzeitigen Gesellschaft, das heraufdrohende Unheil aber auch den Hedonismus und die kulturelle Experimentierfreude der Weimarer Republik seit fünf Jahren mit großem Erfolg auf die Bildschirme.

Das Spiegelzelt in Freiburg ist ausverkauft

Nun sind Gegenwartsvergleiche meist eine recht holprige Sache, aber am Donnerstagabend bot das aus der Serie bekannte Moka Efta Orchestra beim Freiburger Zeltmusikfestival (ZMF) zwei Stunden Ablenkung von den gerade auch nicht ganz einfachen 2020-er Jahren. Ganz getreu dem im „Fatalist Tango“ vorgetragenen Motto „Und wie es weitergeht, und wie die Welt sich dreht, ist mir egal, ganz egal.“

In der Serie untermalt der Song eine Schießerei und der – damals auch real existierende – Nachtclub Moka Efta ist ein zentraler Schauplatz. Trotz dieser engen Verbindungen ist es der gut 12-köfpfigen Formation mittlerweile gelungen, sich von „Babylon Berlin“ zu lösen und auch als eigenständige Formation zu etablieren.

Und so wartete das teils im Stil der 1920er Jahre gekleidete Publikum im ausverkauften ZMF-Spiegelzelt eben nicht nur auf den erfolgreichen Titelsong „Zu Asche, zu Staub“ sondern ließ sich vom Anfang an zum Tanzen animieren.

Das Moka Efta Orchestra ist experimentierfreudig

Dabei soll Musik in einem Stil gespielt werden, wie sie populär war „bevor der Jazz nach Deutschland“ kam, wie Moka-Efti-Mitgründer Nikko Widemann erzählte. Der Musiker und Komponist, der aufgrund einer Verletzung bei einer Attacke über einem Auge eine markant funkelnde Augenklappe trägt, ist ein musikalischer Weltenbummler: Er arbeitete mit experimentierfreudigen Formationen wie den Einstürzenden Neubauten oder 1. Futurologischer Kongress zusammen und veröffentlichte als Nikko & The Passion Fruit eigene Musik.

Zuletzt arbeitete er vor allem im Bereich der Filmmusik und sitzt beim Moka Efti Orchestra nun am Klavier und übernimmt Teile des Gesangs.

Begleitet wird er von einem herausragenden Bläsersatz, Violine, Banjo und einem mächtigen Schlagzeug. Der eindeutige Star der Formation ist aber die litauische Sängerin und Schauspielerin Severija Janušauskai, die in regelmäßigen Abständen die Bühne betritt und jedes Mal umgehend eine beachtliche Ausstrahlung entfaltet.

Auf dem Freiburger Zeltmusikfestival spielt das Moka Efta Orchestra groß auf

In der Serie verkörpert sie die androgyne Sängerin Swetlana Sorokina und verdreht dabei nicht nur dem von Lars Eidinger gespielten Industriellen-Spross Alfred Nyssen den Kopf. Sie leiht auch dem Song „Zu Asche, Zu Staub“ ihre dunkle Stimme und als dieser zum Konzertfinale erklingt springt sie während des ausgiebigen Schlagzeugsolos ins Publikum und ermuntert die Zuschauer zum ekstatischen Mittanzen, sodass sich mancher wie einst im sündigen Moka Efti gewähnt haben dürfte.

Davor gab es aber auch schon reichlich mitreißende Nummern zu hören, etwa die muntere „Wannsee Weise“, ein dem Komponisten Friedrich Hollaender („Der blaue Engel“) Tribut zollendes „Hollaender Mash Up“ und eine eigenwillige Interpretation von „Surabaya Johnny“ aus der weniger bekannten musikalischen Komödie „Happy End“ von Kurt Weill, Bertold Brecht und Elisabeth Hauptmann. Raue Fernweh-Romantik vermittelt das Lied über einen untreuen Seemann.

Doch an einer Stelle dringt dann doch die düstere Realität ein in diesen bunten Abend: Severija widmet „Vaskresenje“, die russische Version von „Gloomy Sunday – Das Lied vom traurigen Sonntag“ allen „Menschen, die in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen“. Da lauscht das Publikum ergriffen – bis in der nächsten Nummer wieder zum Tanz auf dem Vulkan gebeten wird...