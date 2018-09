„Babylon Berlin“ geht in die dritte Staffel

Während die ersten beiden Staffeln im öffentlich rechtlichen Fernsehen laufen, haben die Vorbereitungen für die dritte Staffel „Babylon Berlin“ schon begonnen. Der Drehstart ist für Ende dieses Jahres angesetzt. Auftraggeber sind weiterhin die ARD und Sky. Die Medienförderung von Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg sagten bereits Subventionen in Millionenhöhe für die dritte Staffel zu. Staffel drei soll auf dem Roman „Der stumme Tod“ von Volker Kutscher basieren, dessen erster Roman bereits als Vorlage für die Staffeln eins uns zwei diente. In „Der stumme Tod“ ermittelt Romanfigur Gereon Raths in der Filmwelt, in der der aufkommende Tonfilm den Stummfilm ablöst. Und auch nach der dritten Staffel dürfte es weiter gehen. Wie Buchautor Kutscher der „Rheinischen Post“ sagte, ist sein dritter Roman „Goldstein“ bereits angefragt.