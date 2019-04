Ausstellung zeigt, wie die Römer am Bodensee lebten

Etwa drei Jahrhunderte lang ist die Bodenseeregion fest in Römerhand gewesen – Es gab Häuser mit ausgefeilten Heizsystemen, öffentliche Bäder und exotische Lebensmittel, die den Speiseplan bereicherten. Mehr als 200 Fundstücke dieser Zeit zeigt die Ausstellung „Stadt-Land-Fluss: Römer am Bodensee“. Noch bis zum 25. August macht die Wanderausstellung Station im Vorarlbergmuseum in Bregenz.

In der heutigen Zeit ist es schwer vorstellbar, dass die Berge einst keine Erholungsregion, sondern eine Bedrohung waren und dass der Großteil der Bodenseeregion quasi unbewohnbar war. Sümpfe zogen sich durch die dichte Waldlandschaft, regelmäßig wurden Gebiete überschwemmt. Wie viele Menschen zu Zeiten der Römer in der Region lebten, lasse sich nicht genau sagen, erklärt Gerhard Grabher, Archäologe und stellvertretender Direktor des Vorarlbergmuseums. Lediglich eine einzige Stadt ist den Forschern bisher im gesamten Bodenseeraum bekannt: Bregenz, das damals noch „Brigantium“ hieß. Lediglich um die 500 Einwohner dürften dort gelebt haben, schätzt Grabher.

Ein Legionärshelm zählt ebenfalls zu den Ausstellungsobjekten. (Foto: Robert Fessler/Vorarlbergmuseum)

Um 15 v.Chr. eroberten die Römer die Bodenseeregion. Wie man sich die Landschaft vor rund 2000 Jahren vorstellen muss, erklären große Banner mit Texten und Fotos in der Ausstellung. Zahlreiche kleinere Siedlungen, beispielsweise in Eriskirch, Konstanz, Oberwinterthur oder Schleitheim, sowie rund 120 Gutshöfe, die sogenannten villae rusticae, verteilten sich in der Region. Dort wohnten neben der Gutsherrenfamilie auch Lohnarbeiter, Erntehelfer und Sklaven. Die einheimische keltische Bevölkerung gewöhnte sich schnell an das römische Leben. Gut ausgebaute Verkehrswege ermöglichten schnelle Transportwege. Für das gesamte Römische Reich – größer als das heutige Europa – gab es eine einheitliche Währung, Rechtssprechung und die Amtssprache Latein.

Bregenz war das regionale Zentrum

Alle ausgestellten Fundstücke stammen aus den vier Staaten rund um den Bodensee. Entstanden ist die Wanderausstellung in einer Kooperation verschiedener Einrichtungen, die sich mit römischer Archäologie in der Region befassen. Dass Bregenz als regionales Zentrum fungierte, schließen die Archäologen unter anderem aus Funden, die vermutlich aus dem Forum der Stadt stammen. Zu sehen gibt es beispielsweise ein Bruchstück vom Huf einer lebensgroßen Pferdestatue sowie eine Bronzestatue des römischen Gottes Mars.

Diese Bronzefigur des „Mars“ wurde auf dem Bregenzer „Böckle-Areal“ gefunden. (Foto: Vorarlbergmuseum)

Römer revolutionierten das Bauen

Manche Ausstellungsobjekte wirken zwar auf den ersten Blick unscheinbar: Tonblöcke und -Bruchstücke mit kurzen lateinischen Inschriften etwa sind in den Glasvitrinen zu sehen. Doch sie stehen für bedeutende Innovationen, die das Bauen revolutionierten. So brachten die Römer ausgeklügelte Fußbodenheizungen, Fensterglas, Dachziegel und Wasserleitungen an den Bodensee – beziehungsweise den „lacus brigantinus“, wie der bis ins frühe Mittelalter gebräuchliche Name des Sees lautete.

Ein Konvolut aus Fibeln, kleine Gewandnadeln aus Bronze und Eisen, das aus dem Haupttempel von Bregenz stammt. Es ist möglicherweise einem Brand zum Opfer gefallen und die einzelenen Teile sind dabei miteinander verschmolzen. (Foto: Vorarlbergmuseum)

"Goldene Hand" als Teil einer riesigen Statue auf dem Forum von Brigantium

Ebenfalls gefunden wurde eine goldene Hand – ein Teil einer doppelt-lebensgroßen, vergoldeten Bronzestatue, die ebenfalls beim Forum von Brigantium stand. Auf dieses Objekt muss der Besucher in der aktuellen Ausstellung jedoch verzichten, zu sehen bekommt er die Hand lediglich auf einem Foto. Man wolle sich in einer separaten Ausstellung im Herbst noch mehr auf die Rolle Brigantiums konzentrieren und dann auch die Hand zeigen, lautet die Begründung der Ausstellungsmacher. Auch wenn viele der anderen Objekte den Betrachter staunen lassen und das römische Leben eindrucksvoll repräsentieren – die goldene Hand hätte die Ausstellung mit einem echten Blickfang abgerundet.