Ausstellung: Rudolf Schlichter auf dem Hohenkarpfen

Das Museum auf dem Hohenkarpfen hat schon oft Maler (wieder-)entdeckt. Die aktuelle Ausstellung feiert einen Maler, der in der Kunstgeschichte einen Namen hat: Rudolf Schlichter (Calw 1890 – München 1955). „Idylle und Apokalypse“ heißt sie und konzentriert sich auf Landschaften eines erratischen Einzelgängers mit einer Biografie, die Zeitgeschichte atmet.

Es ist ein disparates Werk, das da auf dem Zeugenberg bei Hausen ob Verena (Kreis Tuttlingen) zu sehen ist: präzise Zeichnungen, Skizzen aus dem Leben der Bohème, nur vordergründig idyllische Naturbilder sowie Porträts, mit denen Schlichter seinen Durchbruch feierte.

Surrealistische Szenen

Und dann gibt es da surrealistische Szenen, die Alpträumen entsprungen scheinen: Ein weißes Pferd galoppiert durch eine Landschaft, in der Totenschädel und Knochen verstreut liegen, und in der aus einer Felsspalte ein Mann mit weiß-blinden Augen auftaucht. Hier ein groteskes Wesen aus einer Hieronymus-Bosch-Welt oder auch einem „Alien“-Film, da ein Erzengel, der an Magritte erinnert. Eine abstrakte Farbexplosion stellt auf den zweiten Blick eine Landschaft mit Berg und See dar, auf einer Allegorie sind zwei Geier im Hochgebirge zu sehen, zwei Vögel, die farblich im Hintergrund aufgehen und in verschiedene Richtungen schauen. Das Porträt des Bekennerbischofs Joannes Baptista Sproll hat eine klassische Anmutung, das des Filmregisseurs Géza von Cziffra ist ein schlichtes Aquarell. Hier etwas Neue Sachlichkeit, da eine Karikatur mit Typen wie von Georges Grosz.

Rudolf Schlichter, der aus dem engen, pietistisch geprägten Calw stammte, ging in den 1920er-Jahren nach Berlin, lebte dort ein Leben, das so viele Häutungen umfasste wie sein Werk. Er verkehrte in der Halbwelt mit Prostituierten, lebte fetischistische und masochistische Neigungen aus, liebte Frauenbeine in Knöpfstiefeln, zählte sich zur künstlerischen Avantgarde, wurde Kommunist, brach mit der Linken, wandte sich dem Katholizismus zu.

Mit Jünger befreundet

Schlichter war mit vielen Prominenten bekannt: Sternberg, Döblin, Zuckmayer. Einige malte er auch, wie den jungen Bertolt Brecht; ein Werk, das heute zur ständigen Sammlung des Münchner Lenbach-Hauses gehört und für den Hohenkarpfen leider nicht ausgeliehen wurde. Das gilt auch für ein ikonisches Bildnis von Ernst Jünger, das aus konservatorischen Gründen nicht die Reise nach Hausen ob Verena antreten durfte.

Überhaupt Ernst Jünger. Mit dem rechts-freigeistigen Schriftsteller verband Schlichter eine lange Freundschaft, es entwickelte sich ein umfangreicher, später auch publizierter Briefwechsel. Die beiden einsamen Geier sollen Jünger und Schlichter darstellen, ein Rätsel, vielfach interpretierbar. Und ein Widerspruch zu seiner Biografie? In der Nazizeit war Schlichter verfemt, Bilder von ihm hingen in der berüchtigten Ausstellung „Entartete Kunst“. Einmal kam er wegen „unnationalsozialistischer Lebensführung“ in Haft, konnte nur überleben, weil er Gönner hatte und seine Frau Elisabeth, genannt Speedy, sich prostituierte.

Nach seinem Tod geriet er in Vergessenheit, ehe er wiederentdeckt wurde, nicht zuletzt durch eine große, von Götz Adriani kuratierte Retrospektive in der Kunsthalle Tübingen, im Von-der-Heydt-Museum Wuppertal und im Münchner Lenbach-Haus 1997. Die Werkschau auf dem Hohenkarpfen fügt sich da gut an. Das kleine Museum zeigt eine durchaus repräsentative Auswahl seiner teils verstörenden Bilder, die in dieser idyllischen Umgebung ungewöhnlich wirken.