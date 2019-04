Ausstellung: „Künstlerschmiede LOS“

Zur Vernissage der neuen Fähre-Ausstellung mit dem für Unwissende rätselhaften Titel „Künstlerschmiede LOS“ kamen 400 Interessierte in die Galerie Fähre im Alten Kloster. Eine beeindruckende Zahl, die Markantes aussagt über die Bedeutung der Lehreroberschule und des Aufbaugymnasiums Saulgau, das 1877 gegründet worden war und bis 1992 bestand. So drängten sich viele Ehemalige in den Ausstellungsräumen, die Werke von neun Lehrern und 21 Schülern aus fast hundert Jahren präsentieren.

Begabte Knaben vom Land

Wie kam es zur Gründung der LOS ausgerechnet in der Kleinstadt Saulgau? Zunächst ein Katholisches Schullehrerseminar, war für die konfessionell ausgerichtete Lehrerausbildung ein weiterer Standort in Oberschwaben nötig geworden. Saulgau stellte Mittel und die kurz zuvor fertiggestellte Volksschule zur Verfügung und erhielt vor Ochsenhausen den Zuschlag. Hier wurden begabte Knaben aus dem ländlichen Raum nach sieben Jahren Volksschule in einer Internatsschule zu Volksschullehrern ausgebildet. Mit ihrer musischen Ausrichtung – denn die jungen Lehrer sollten auch als Organisten und Chorleiter sowie als Kunsterzieher wirken – war Saulgau ab 1946 dann quasi eine Vorschule der PH Weingarten und als Aufbaugymnasium ab 1959 und 1967 die einzige Schule mit Kunst als Abitur-Prüfungsfach. Zusammen mit der gegenüber liegenden „Fähre“ als Ausstellungsgalerie eine Stätte der Ausbildung wie der Begegnung mit Kunst: In den 1970er-Jahren entschied sich jeder sechste Abiturient für einen künstlerischen Beruf. Es war für Kurator Andreas Ruess nicht leicht, die Werke der neun Lehrer ab den Jahren 1919 und bis 1991 zusammenzusuchen; auch bei den Schülern, die teilweise als Lehrer wieder an die LOS kamen wie Leo Schobinger, Karl Reich, Otto Lauber, Joachim Hämmerle oder Gerhard Langenfeld, musste auf viel verzichtet werden. Gerne hätte Ruess noch den ersten Lehrer, Josef Karlmann Brechenmacher, den die Nazis 1934 aus dem Amt gejagt hatten und der 1946 wieder an die Schule kam, vorgestellt, aber Werke von ihm waren nicht mehr aufzutreiben.

Der gute Ruf eilt voraus

Die Ausstellung zeigt auf höchst eindrückliche Weise die Strahlkraft einer Schule, deren Absolventen überdurchschnittlich oft auf der Stuttgarter Akademie landeten, obwohl dort in jedem Jahrgang aus 1000 Bewerbungen nur 30 genommen wurden. Eine besondere Rolle hat hier Jo Hämmerle gespielt, der von 1967 bis 1986 an der LOS und von 1986 bis 2006 als Professor in Stuttgart wirkte. Peter Guth, Willi Siber oder Wolfgang Stöhr kamen aus dieser Talentschmiede. Aber auch Otto Lauber oder Gerhard Langenfeld beeinflussten ihre Schüler, zu denen Bernhard Staerk, Thomas Ruppel oder Gerold Miller zählten.

So gibt die Ausstellung einen Überblick über sehr verschiedene künstlerische Stile: frühe Stillleben und religiöse Motive von Leo Schobinger, surreal Anmutendes von Karl Reich, hervorragende Porträts von Otto Lauber, naive Malerei von Helmut Linder, der 1980 eine Ausstellungsszene aus der „Fähre“ malt, Großformate aus einer Serie von Jo Hämmerle. Die Schüler und die einzige Schülerin, die Bildhauerin Anne Bösenberg (*1971), finden ihren eigenen Weg und zeigen alle Spielformen zwischen Pop-Art und moderner Abstraktion. Zwei davon – Willi Siber (Jahrgang 1949) und Gerold Miller (Jahrgang 1961) – haben international Karriere gemacht: Miller zeigt Geometrie in lackiertem Stahl, Siber ist mit zwei großen „Tafelobjekten“ von 2018 und 2019 vertreten, die raffiniert mit konkaven Muschelformen in kostbar wie Email anmutender Farbgebung spielen.