Ausstellung: „Ehem. jüdischer Besitz“ im Münchner Stadtmuseum

Während der NS-Zeit haben Museen die Notlage jüdischer Mitbürger kräftig ausgenutzt. Darunter auch der Laupheimer Kunsthändler Siegfried Lämmle, dessen Fall nun im Münchner Stadtmuseum vorgestellt wird

Ein fein besticktes Taufkleidchen liegt da in der Vitrine. Daneben eine Riegelhaube für eine Puppe, eine Küchengabel und ein Schaumlöffel aus dem 17. Jahrhundert. Nichts Spektakuläres, auf das Kunsthändler sofort mit Schnappatmung reagieren. Aber schöne kleine Gegenstände, die bei genauer Betrachtung so unfassbare Geschichten erzählen wie Gustav Klimts „Frau in Gold“, die 2006 nach einem beispiellosen Restitutionskampf an die rechtmäßige Erbin ging und schließlich bei Christie’s 135 Millionen Dollar einbrachte.

Versteckt im Depot

Doch solche berühmten Gemälde stehen im öffentlichen Fokus und verschwinden schwerlich ganz von der Bildfläche, während ein beachtlicher Teil der in der NS-Zeit enteigneten oder „angekauften“ Objekte in Museen und Privatsammlungen dümpeln und bis heute oft nicht zugeordnet werden können. Außer es tut sich zwischendurch wieder ein Stahlschrank mit alten Unterlagen auf, wie das 2013 im Münchner Auktionshaus Neumeister, ehemals Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, der Fall war.

Die zusätzlichen Vermerke in den Katalogen gaben Aufschluss darüber, dass Museumsdirektor Konrad Schießl im Dezember 1937 wie ein Wahnsinniger eingekauft haben muss – unter anderem das Taufzeug aus dem 18. Jahrhundert. Viel wichtiger aber sind die ebenso aufgeführten Einlieferer der Objekte: Reihenweise steht da „Siegfried und Walter Lämmle, Kunsthandlung und Antiquitäten“ zu lesen. Für die Provenienzforscher und erst recht für die Erben der Lämmles ein Glücksfall, die Weinmüller-Notizen beweisen allerdings auch, dass die Ankaufspolitik des ehemaligen historischen und heutigen Stadtmuseums noch um einiges perfider war, als vor einigen Jahren angenommen. Auch das zeigt diese erste umfassende Ausstellung eines Münchner Museums zur Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit während des Nationalsozialismus.

Und die Zahlen sagen schon viel: 20 000 Objekte sind zwischen 1933 und 1945 durch Ankauf, Tausch oder Schenkung ans Haus gekommen, das ist wesentlich mehr als vor und nach der NS-Zeit. Auffallend sind die Zugänge von 1935 bis 1938, allein 1937 werden 5000 Objekte verzeichnet. Damit verläuft diese Entwicklung parallel zu den Verschärfungen der antisemitischen Ausgrenzungs- und Verfolgungspolitik des NS-Regimes, was kaum überrascht. Überhaupt gab München wieder einmal den braunen Musterknaben: Deutlich vor der „Arisierung“ jüdischer Geschäfte ab 1937 „säuberten“ die Nazis den Kunstmarkt. Das alles war minutiös vorbereitet, denn bereits im Sommer 1935 wurden jüdische Kunsthändler aus der „Reichskammer der bildenden Künste“ ausgeschlossen – innerhalb von vier Wochen mussten sie ihre Geschäfte auflösen.

Gierige Museumsleute wie Schießl hatten nun leichtes Spiel. Schon lange war der Herr Direktor in schöner Regelmäßigkeit im Almeida Palais an der Brienner Straße am Feilschen. Kostbare Zeichnungen aus dem frühen Barock wollte er von Siegfried Lämmle haben, darunter rare Skizzen aus der Werkstatt von Hans Krumper. In der Not ließ sich dann der Preis von 15 000 auf lausige 6000 Reichsmark drücken. Und Schießl sollte noch ein paar Mal zuschlagen beim einst so hoch angesehenen Kunsthändler und Sammler aus dem oberschwäbischen Laupheim, dessen Einschätzungen in der Museumsszene immer gefragt waren. Wahrscheinlich hatte der mittlerweile 74-Jährige auch deshalb so lange gezögert, zu seinem jüngeren Bruder, dem Hollywood-Pionier Carl Laemmle, in die USA zu emigrieren.

Gierige Museumsleute

Dabei sprechen die demütigenden Einträge im Inventarbuch des Stadtmuseums für sich. Der Provenienzforscherin Vanessa Voigt fielen die paar Reichsmark sofort auf, die hinter den weiteren 122 Ankäufen von Aquarellen, Gemälden oder der eingangs erwähnten Puppenhaube vermerkt sind. Und wenn sich diese abstrakten Beträge seit 2013 mit einem Namen verbinden lassen und in der Ausstellung nun das Schicksal einer Familie erzählt werden kann, dann rückt einem dieses Stück Geschichte plötzlich sehr nahe. So wie die anderen vielsagenden Beispiele.

Neben den Lämmles sind das die Brüder Otto und Joseph Rothschild mit ihrem Putz- und Hutgeschäft, der Sammler Albert Hackelsberger – ein katholischer Zentrumspolitiker, der bei den Nazis u. a. durch sein Engagement für die Jesuiten in Ungnade fiel – oder die Bernheimers, deren Vater bzw. Großvater Lehmann Bernheimer in den 1860er-Jahren aus Buttenhausen bei Münsingen nach München aufgebrochen war, um dort bald zum Königlich-Bayerischen Hoflieferanten von Kunst und Antiquitäten zu avancieren.

Der Fall Lämmle konnte 2016 abgeschlossen werden, zumindest im Münchner Stadtmuseum, und gehört bislang zu den Ausnahmen. Von den 2600 problematischen Objekten sind gerade mal 450 geklärt, die Situation an den meisten anderen Häusern ist keineswegs besser. Doch wen wundert’s? Erst wurden die alten Direktoren wieder eingesetzt – im Stadtmuseum konnte Schießl neun Jahre lang bis 1954 sein einstiges Wirken vertuschen, gleich im Anschluss dessen früherer Assistent Max Heiß, der sogar bis 1968 im Amt blieb. Danach rührte sowieso niemand mehr an den alten Beständen und Akten, das hat das Dickicht beträchtlich anwachsen lassen. Und wie überall dürfen sich jetzt ein paar hoffnungslos überforderte Provenienzforscher daran abschuften.