Ausstellung: „Comebacks“ in der Kunsthalle Tübingen

Der Gott trägt T-Shirt und Sonnenbrille. In Selfiepose hat er den Kopf zur Seite gelegt: Der Blick geht zum silbernen Smartphone in der ausgestreckten Linken. Mit Hilfe von Fotoshop verwandelt der junge französische Fotokünstler und Bildhauer Léo Caillard den Apoll von Belvedere in einen „Hipster“. Das ist der Titel seiner Bildmontage, die den Einband des Katalogs zur Schau der Kunsthalle Tübingen schmückt. In „Comeback. Kunsthistorische Renaissancen“ geht es um die Wiederkehr vergangener Kunst im Heute. In der Tat illustriert der freche Bildwitz des Franzosen, der die antike Marmorstatue der Vatikanischen Museen in die Gegenwart katapultiert, perfekt das Thema der Ausstellung.

Seit je finden Bildzitate aus der Kunstgeschichte in Mode und Film, Popkultur und zumal in der Werbung Verwendung. Im Zeitalter des Internets und der sozialen Medien aber sind kunstgeschichtliche Zitate zum Massenphänomen geworden – eine Entwicklung, die heute exotische Blüten treibt. So stellen nicht wenige Zeitgenossen in lebenden Bildern, sogenannten Tableaux vivants, wie man sie aus dem 18. und 19. Jahrhundert kennt, Gemälde alter Meister nach. Falls sie sie in „Mal-Partys“ und „Art-Night-Events“ unter Anleitung nicht gleich selbst malen. „Kick it like Beckham“ – das war mal. Die aktuelle Losung lautet: „Paint it like Klimt“. Die Resultate solch spielerischer Aneignung der Hochkultur, seien es lebende oder selbst gemalte Bilder, werden häufig auch ins Netz gestellt.

Malen gegen Flugangst

Von der spanischen Künstlerin Irene Fernandes Ramos ist bekannt, dass sie ihre Flugangst dadurch bewältigt, dass sie sich während des Flugs in der Toilette einschließt und berühmte Gemälde nachstellt. Die dabei entstehenden künstlerisch anspruchsvollen Selfies postet sie anschließend auf Instagram. Klassische Malerei als Sedativ. Den rund 100 Kunstwerken von mehr als dreißig Künstlern in der Kunsthalle liegen freilich noch ganz andere Motivationen zugrunde.

So ist bei der Schweizer Künstlerin Chantal Michel die Lust am Rollen- und Geschlechtertausch unverkennbar, wenn sie in einer Fotoserie bäuerliche Szenen aus Gemälden Albert Ankers, eines Schweizer Malers des 19. Jahrhunderts nachstellt. Michel schlüpft beispielsweise ins Kostüm des züchtigen „Mädchens mit Krug“ oder das des „Jungen mit Huhn“. In „Die Töchter vom Aeschenried“ erscheint sie gleich doppelt. Der Österreicher Markus Schinwald entlarvt die Repräsentationspose in Porträts des 19. Jahrhunderts. Durch hinzugefügte prothesenartige Gebilde macht er die Künstlichkeit der staatstragenden Mimik und Attitüde sichtbar. Der deutsche Konzeptkünstler Hans-Peter Feldmann gibt durch aufgesetzte Clownsnasen seine Porträtierten geradezu der Lächerlichkeit preis.

Ganz anderes hat Slawomir Elsner im Sinn. Mit seinen unscharfen zeichnerischen Nachbildern berühmter Gemälde wie Leonardo da Vincis „Dame mit Hermelin“ möchte er durch Verfremdung gleichsam die Patina des sattsam Bekannten von den Originalen entfernen: auf dass man sie wieder mit frischem, neuem Blick sehe. Wieder andere Künstler ergreifen von vergangener Kunst respektlos in der Absicht Besitz, ihr subversives Potential freizulegen. All diese Motivationen unterscheiden sich freilich von der einer älteren Kunstströmung. So kopierten Künstler der Appropriation Art der 1970er- und 1980er-Jahre Kunstwerke der Moderne mit durchaus kritischer Intention.

Antoine Rogiers Video-Triptychon nach Hieronymus Boschs Gemälde „Die Versuchung des hl. Antonius“ erweckt die surreale Fantasie des Niederländers in bewegten Bildern zum Leben. Vergleichbares geschieht in Pia Maria Martins 16-mm-Filmen „vivace I-III“. Lange verweilt der Kamerablick auf alten Stillleben, bis die Nature mortes unversehens von Leben erfüllt werden. Etwa wenn sich ein Hummer zu regen beginnt und sich an den Früchten des Tischs gütlich tut.

Einen bösen Seitenblick auf den Körperkult unserer Zeit wirft Liza Lou. Die Amerikanerin entführt die Gestalten Adams und Evas in Masaccios „Vertreibung aus dem Paradies“ aus dem Bildraum des Renaissancegemäldes in die Dreidimensionalität. Als überlebensgroße Plastiken in Gestalt perfekter Bodybuilder-Leiber stellt sie das biblische Paar vor uns hin. Offenbar ist in der Fixierung auf Äußerliches der Körperkult für Lou eine Art Sündenfall; das scheint sich auch in der künstlichen, von einer glitzernden Schicht aus winzigen Glasperlen überzogenen Haut der wehklagenden Vertriebenen anzudeuten. Im Netz kursierende Aufnahmen zeitgenössischer Tableaux vivants ließ der Konzeptkünstler Christian Jankowski von Malern in China malen. Und schmuggelte sich mit einem Augenzwinkern auf einer Leinwand selbst ins Bild.