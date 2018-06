Aus der Vogelperspektive

60 000 Besucher, angereist mit jeder Menge Autos und Wohnmobilen und behaust in vielerlei Zelten und Pavillons: Wie das Southside-Gelände wohl von oben ausgesehen hat?

Für den Fall, dass eine Fahrt mit dem Riesenrad nicht ausreichend Aufschluss darüber gegeben, liefert die Bundespolizei einen noch umfassenderen Blick auf den TakeOff-Gewerbepark in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen), der am Wochenende das Festival beherbergt hat. In dem Hubschrauber, der am Samstag kurz vor dem Offspring-Konzert seine Runde drehte, war also keine Band, sondern die Bundespolizei. Zu erkennen sind die vier Bühnen und das Festivalgelände dazwischen. Das obere weiße Zelt hat die White Stage beherbergt, das weiße Zelt darunter die Red Stage. Gegenüber der Red Stage ist die Green Stage mit entsprechen der Menschentraube erkennbar und darüber die Blue Stage. Oberhalb und unterhalb des Festivalgeländes sind Zelt- und Parkplätze zu sehen.