Aufregung in Serbien um Liste kritischer Künstler

Belgrad (dpa) - Eine Liste des stellvertretenden serbischen Kultusministers Dragan Kolarevic mit Dutzenden kritischer Künstler hat in diesem Balkanland für Entsetzen gesorgt. „Eine Liste wie zur Zeit des Faschismus“, titelte die größte serbische Zeitung „Blic“ am Freitag in Belgrad.

Kolarevic, der sich zur Zeit des serbischen Autokraten Slobodan Milosevic als führender Kopf des Propagandaapparates einen zweifelhaften Ruf erworben hatte, rief zum „kulturellen Aufstand“ gegen „die Vertreter und Verfechter der bösartigen antiserbischen Politik“ auf. Die Opposition forderte den Rücktritt des Vizeministers.

