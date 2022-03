Asiatisch essen in Bad Waldsee

Inzwischen gleicht es ein bisschen der Suche nach der Nadel im Heuhaufen: eine asiatische Küche zu finden, die mehr zu bieten hat als Nahrungsmassen. Aufgetürmt an Büffets, die unter der Last hochkalorischen Einheitsbreis fast zusammenbrechen, während sich die Leute daran vorbeischieben und ihre Teller vollladen.

Wer diesen Materialschlachten nichts abgewinnen kann, dem bleibt meist nur ein Asia-Imbiss, die auch fast immer auf das gleiche Konzept setzen: fettige Bratnudeln mit etwas Alibi-Gemüse und verdorrter Ente obendrauf.

Von diesem Standpunkt aus betrachtet, leistet ein gewisser Mr. Ha in Bad Waldsee Entwicklungshilfe. Das gleichnamige Restaurant pflegt eine völlig andere Stilistik – weit weg von der plumpen germano-chinesischen Vorstellung von fernöstlichem Essen.

Die Küchentraditionen Vietnams, Thailands und Japans

Bei Mr. Ha geht es filigraner, eleganter, leichter zu – bereits gut erkennbar am Einrichtungsstil, der eben nicht die überladene Atmosphäre eines Asia-Flohmarkts pflegt. Sondern eine puristische Eleganz mit Holz und dunklen Tönen. Ein paar Lampions über der Theke – das war’s. Unaufdringlich und urban. Einzig der Fäden ziehende Soft-Pop, der aus der Musikanlage tropft, ist überflüssig.

Und was sich da innenarchitektonisch schon andeutet, hallt auch auf der Speisekarte wider: Sie ist erfrischend übersichtlich und bedient sich aus den unterschiedlichen Küchentraditionen Vietnams, Thailands und Japans. Geboten wird das, was sich leicht und lecker im Stil des Hauses darstellen lässt.

Wobei Frische spürbar oberstes Gebot ist und die Vermeidung von Schwere dafür sorgt, dass der Magen nach einem Menü bei Mr. Ha zwar reichlich gesättigt, nicht aber überfressen ist. Das gilt übrigens auch für das Stammhaus in Biberach, das bereits 2016 für kulinarische Glücksmomente in dieser Kolumne sorgte.

Saigon-Frühlingsrollen und Udon-Nudeln

Den wunderbaren Auftakt macht eine vietnamesische Brühe mit feinen Reisnudeln und etwas Huhn. Die Suppe verfügt über viel würzige Substanz und ein reichhaltiges Kräuter-Potpourri mit Thai Basilikum, Koriander sowie Zitronengras sorgt dafür, dass über allem eine aromatische Frische schwebt, die den ganzen Tisch einhüllt.

Dagegen wirken die drei putzigen Saigon-Frühlingsrollen fast konventionell, was sie aber gar nicht sind: In knuspernder Hülle verdichten sich Glasnudeln und Gemüse, begleitet von einem nicht zu süßen Chili-Dip, der weniger Schärfe liefert, als sein Name verspricht.

Erstaunlich bei nahezu sämtlich voll besetzten Tischen im Restaurant zur Mittagszeit: Nur zwei Menschen halten dieses asia-kulinarische Karussell in Bewegung. Eine junge Frau im Service, die flink und fröhlich durch die Tischreihen navigiert. Und aus der offenen Küche winkt gelegentlich ein Koch, dessen gute Laune sich aufs Essen zu übertragen scheint.

Jedenfalls schmeckt der vegetarische Teller mit den dicksten Nudeln, die die japanische Küche zu bieten hat, danach: Die weißen Udon-Nudeln besitzen fasst die Stärke von Regenwürmern. Sie sind umhüllt von einer mild-aromatischen Soße, die ihre Kraft dem Sojasud verdankt. Ein bisschen eingelegter und gebratener Tofu bereichert dieses feine Arrangement, in dessen Begleitung Gemüse – von Lauch bis Blumenkohl, von Karotte bis Zwiebel – knackige Frische verbreitet.