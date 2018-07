art bodensee startet

Sonderschau mitten in Halle 11

Die textile Installation „EPOCA 7“ im Zentrum der art bodensee haben die Künstlerinnen Selina Reiterer (*1985) und Daniela Fetz (*1981) für die nicht kommerzielle Institution Galerie Hollenstein/Kunstraum und Sammlung geschaffen. Inspiriert wurden sie von ihrer Recherche über Lustenauer Stickereibetriebe und der Umsetzung eines alten Musters ins Digitale. Leicht, transparent und von sattem Blau ist der wellenförmig und kurvig angebrachte Voilevorhang, der dezente Farbverlauf assoziiert Meeres- oder Landschaftsfarben, die Stickereimotive sind in unterschiedlicher Höhe angebracht und bezeichnen die Grenzen der imaginären Räume. In der Gesamtwirkung entsteht ein beweglicher Raumteiler, das Blau vermittelt im Kontrast zum weißen Boden frische Kühle. Die Sonderpräsentation des Kunstraums Dornbirn zeigt neben Elmar Trenkwalders „Tre 1999“ eine Arbeit von Thomas Feuerstein unter dem Titel „Deep And Hot“ von 2017, die einen Rührwerksbehälter aus der Chemieindustrie zur Darstellung chemischer Prozesse umfunktioniert. (dls)

Die art bodensee dauert vom

13. bis zum 15. Juli. Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19 Uhr.