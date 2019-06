Art Basel – teuerste Kunstmesse der Welt – eröffnet

Die große Champagner-Sause gab’s nicht zur Eröffnung der 50. Art Basel. In der traditionsbewussten Schweiz gilt die verstrichene Zeit (und mithin Geschichte) eben mehr als die Numerik der bloßen Zahl. Die runde Zahl 2020 passt auch besser zu dieser Kunstmesse.

Denn eine runde Sache ist die Art Basel selbst. Von bescheidenen Anfängen ist sie zur größten Kunstmesse der Welt aufgestiegen. Und mit ihren beiden Ablegern in Miami Beach und Hongkong ist sie ein Global Player. Eine Entwicklung, wie sie in den letzten beiden Jahrzehnten parallel auch auf dem Galeriensektor zu beobachten war. Denn auch die führenden Kunsthändler unterhalten Dependancen rund um den Erdball, Larry Gagosian aus New York zum Beispiel in Paris, London, Hongkong und einigen weiteren Städten. Sein teuerstes Mitbringsel aus Big Apple dürfte diesmal ein Werk von Jeff Koons sein, eine Variante seiner überdimensionalen „Hanging Hearts“. Auch die über drei Meter hohe Stahlskulptur mit spiegelndem Magentaüberzug ist eine ziemlich weichkurvige, runde Sache.

Förderung für kleine Galerien

Während im Zuge des Konzentrationsprozesses auf dem Kunstmarkt Top-Galerien immer noch ein bisschen (erfolg)reicher werden, müssen andere, nicht ganz so prominente Galerien strampeln: Der aktuelle „Art Basel & UBS Art Market Report“ vermerkt für Häuser mit weniger als einer Viertelmillion Dollar Umsatz einen Einnahmenrückgang von 18 Prozent. So hat es fast schon den Anstrich großzügiger Entwicklungshilfe, dass die Messe kleineren Galerien diesmal einen Rabatt von 20 Prozent gewährt. Zuviel Konzentration ist nicht gut fürs Geschäft. Die im vergangenen Jahr gezählten 95 000 Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet. 290 Galerien aus 34 Ländern, darunter 19 Neulinge präsentieren Werke von rund 4000 Künstlern von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart.

Den Messeplatz als Schaufenster der Kunstmesse bespielt in diesem Jahr die rumänische Künstlerin Alexandra Pirici. In vierstündigen Dauerperfomances belebt ihre Choreografie „Aggregate“ mit mehr als sechzig Darstellerinnen und Darstellern heute und morgen Nachmittag einen luftig-leichten, weißen Pavillon. Das Werk handelt von Machtstrukturen und geschichtlicher Symbolik, körperlicher Präsenz und der Konstruktion von Identität. Zu Klängen von Depeche Mode und rumänischer Volksmusik oder zu Naturgeräuschen wird das Publikum unmittelbar ins Geschehen einbezogen. Die halb improvisierten Ausdrucksbewegungen der Darsteller summieren sich zu einer Schwarmbewegung mit kulturgeschichtlichen Referenzen an Bollywood-Filme, Michelangelos „David“ oder Handzeichen der Occupy-Bewegung.

Noch ein Jubiläum: Zum zehnten Mal greift die Art Basel in den Basler Stadtraum aus. Die Sektion Art Feature präsentiert an 20 Orten rund um den Münsterplatz Kunstwerke wie Dan Grahams zwischen Skulptur und Architektur oszillierende Installation „Dancing Circles“. Den Hauptsektor bestücken 232 Galerien. Auf einem Magritte-Gemälde kredenzt Landau Fine Art aus Montreal dem Besucher einen herzhaften Wolkentrunk aus einem gigantischen Sektkelch in der Landschaft. Paragon aus London hat eine Serie virtuoser, bildsprachlich an Alten Meistern orientierten Radierungen von Glenn Brown mitgebracht: Auflage 38, Preis pro Blatt 2000 bis 3000 Euro. Ein Acrylbild des Briten kostet bei Hetzler, Berlin, 550 000 Euro.

Wer ohne Kaufabsicht, rein der Kunst wegen die Art besucht, wird womöglich von Wols’ buntfarbigen kleinen Zeichnungen in Wasserfarbe und Tusche bei Natalie Seroussi aus Paris entzückt sein oder von Toba Kheedoris Baumbild in Öl und Graphit auf Papier am Stand des Schweizers David Zwirner. Ein Highlight sind die unglaublich zarten - gezeichneten oder dreidimensionalen - Gespinste des Argentiniers Tomás Saraceno bei Esther Schipper aus Berlin und Tanya Bonakdar aus Übersee.

Nicht versäumen sollte man die Sektion Art Unlimited mit 75 Werken im XXL-Format - überdimensionale Malerei und Plastik, Videoprojektionen oder raumgreifende Installationen. Übergröße hat beispielsweise Coco Fuscos drei Meter hoher „Tin Man of the Twenty-First-Century“: Donald Trump, als Zinnmann aus dem „Zauberer von Oz“ kostümiert. Tom Wesselmanns Stillleben in Öl auf Leinwänden – mit Sonnenbrille, Lippenstift, Ring und Nagellackfläschchen – misst mehr als acht Meter. Daniel Knorrs Beitrag („Laundry“, 2019) ist eine raumgreifende Autowaschanlage. Weiß werden die hölzernen Autoattrappen auf der einen Seite hineingeschoben. Kunterbunt mit Farbe besprüht zieht man sie auf der anderen Seite heraus. Eins der surreal-anrührendsten Exponate ist Giuseppe Penones „Cedro di Versailles von 2003. In den Stamm einer monumentalen Zeder, Bruchholz aus dem Park von Versailles, hat der Italiener ein dünnes Bäumchen hineingeschnitzt, Sinnbild einer fragilen und verletztlichen Schöpfung.