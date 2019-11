ARD und ZDF vernetzen ab Montag ihre Mediatheken

Die zwei stationären Blitzer in der Memminger Straße in Ochsenhausen sind seit einem Jahr in Betrieb. Sie sollen in erster Linie überwachen, ob das nächtliche Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr auf diesem Teilstück der B312 vom neuen Kreisverkehr bis zur Abzweigung Grüner Weg, kurz vor der Firma Liebherr, eingehalten wird.

Der „Schwäbischen Zeitung“ liegen die Zahlen vor, wie oft die beiden Blitzer in einem Jahr ausgelöst haben. Vor allem nachts hat es Tausende Verkehrsteilnehmer erwischt.