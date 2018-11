ARD-Kultserie „Lindenstraße“ wird eingestellt

Ein 29-jähriger mitarbeiter einer Reinigungsfirma ist in der Nacht zu Freitag bei einem Arbeitsunfall in Aixheim verletzt worden. Der Mann habe gegen 23.30 Uhr an einem Vorsatzfüllwagen des Beton verarbeitenden Betriebs im Weiler Neuhaus gearbeitet und dort seine Füße eingeklemmt, so die Auskunft der Polizei. Nach ersten Ermittlungen habe ihn ein Zeuge schreien hören und ihn befreit. Die herbeigerufene Feuerwehr Aixheim mit 16 und Aldingen mit 20 Mann und fünf Fahrzeugen mussten nicht mehr eingreifen.