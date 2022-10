Anna Boghiguian verknüpft Vergangenheit und Gegenwart im Kunsthaus Bregenz

Wer Anna Boghiguian auf der Straße begegnet, würde sie vermutlich für eine Obdachlose halten. Ihre grauen Haare sind wirr und ungepflegt, ihre Jogginghose und der Pullover voller Flecken, am Kinn sprießt ein Damenbart und im Mund finden sich nur noch wenige Zähne.

Anna Boghiguian setzt in ihrer Arbeit auch politische Zeichen

Doch sobald die 76-Jährige zu erzählen beginnt, wird einem schnell klar, dass man es hier mit einer politisch interessierten Intellektuellen zu tun hat, die auf Äußerlichkeiten eben keinen Wert legt. Jetzt sind ihre Werke unter dem Titel „Period of Change“ (dt. Zeit der Veränderungen) im Kunsthaus Bregenz (KUB) zu sehen. Und soviel sei schon mal verraten: Ihre expressiven Bilder verknüpfen stets Gegenwart und Vergangenheit.

Anna Boghiguian arbeitet collagierend, ob im Raum oder auf dem Papier: Ihre Themen spiegeln ihr großes Interesse an Politik, an Geschichte wider. Bestes Beispiel in Bregenz ist ihr „Chess Game“, das die Künstlerin im Frühjahr 2022 für den KUB-Auftritt in Venedig entworfen hat. Lebensgroße, auf Papier gezeichnete und auf Holzsilhouetten befestigte historische Figuren bevölkern ein riesiges Schachbrett aus Spiegeln und schwarzem Plexiglas.

Hauptfigur ist Marie Antoinette. Die Erzherzogin von Österreich erscheint bunt gekleidet mit einem auffälligen Hut. Galt sie doch als oberflächlich und verschwenderisch. Als Königin von Frankreich wurde sie schließlich mit geschorenem Kopf zur Guillotine geführt. Um die eitle Königin herum finden sich noch 15 weitere Persönlichkeiten aus Österreich. Der Künstler Egon Schiele etwa, dargestellt mit Mundschutz gegen die Spanische Grippe, der Psychoanalytiker Sigmund Freud oder Theodor Herzl, der Begründer des Zionismus.

Anna Boghiguian lebt und arbeitet in Kairo

Neun Figuren sind für die Ausstellung in Bregenz hinzugekommen. Darunter Rudolf Steiner, Stefan Zweig oder Friedrich Nietzsche. Sie schweben als bunte Schatten über dem Schachbrett. Allesamt sind sie auf subtile Weise miteinander geistig verwandt. Für Anna Boghiguian „ein Panoptikum politischer Ideen und Konflikte“.

Von zentraler Bedeutung ist für die Künstlerin aber vor allem eine Figur: Aribert Heim. Er war Lagerarzt im KZ Mauthausen und unter den Häftlingen als „Dr. Tod“ bekannt. Nach dem Krieg wohnte Heim einige Jahre in Baden-Baden und floh anschließend nach Ägypten, wo er bis zu seinem Tod 1992 unbehelligt in Kairo lebte.

Anna Boghiguian, die ja ebenfalls in Kairo lebt und arbeitet, kann sehr viel über Heim erzählen, wie man auf der Pressekonferenz feststellen durfte. Sie hat sein Leben bis ins kleinste Detail recherchiert.

Politik und Geschichte spielen eine Rolle im Werk der Künstlerin

Auszüge davon finden sich auch in den Zeichnungen „Time of Change“, die im zweiten KUB-Stockwerk präsentiert werden. Einige zeigen Heims Unterkunft in Kairo, sein Faible für Gebisse, sein Übertritt zum muslimischen Glauben. Andere widmen sich dem Friedensvertrag von Versailles, wieder andere Protestbewegungen auf Haiti oder politischen Führern und den ihn ausgelieferten Menschen.

Die Personen sind expressiv und karikaturenhaft mit Tinte gezeichnet, die Linien unruhig. Jedes Blatt wird mit Wasserfarben farbig gestaltet, die zwischen leuchtendem Kolorit und bleichem Deckweiß changieren. Ihre Malweise erinnert an die „ausdrucksstarken Gesten von James Ensor“, meint KUB-Direktor Thomas D. Trummer. Besonders Rot scheint es ihr angetan zu haben. „Es ist eine lebendige Farbe, aber auch eine, die für den Tod steht“, erklärt die Künstlerin im KUB.

Ganz ähnlich sind auch ihre lilafarbenen Leintücher im Erdgeschoss angelegt, die sie mit Zeichnungen im Rapport bedruckt hat. Zu sehen sind Menschen, die dicht gedrängt auf einer Kundgebung marschieren. Eine der Personen schlägt auf eine Trommel, eine andere weiter vorn trägt eine Fahne, im Hintergrund die Demonstranten.

Die Ausstellung im KUB Bregenz ist auch brillant erzählt

Dieses Verweben verschiedener Erzählebenen und -formen scheint das Resultat von Boghiguians Studien zu sein. Die 1946 in Kairo Geborene – mit armenischen Wurzeln und kanadischem Pass – studierte nicht nur Kunst und Musik, sondern auch Wirtschaft und Politikwissenschaften.

Tatsächlich ist die Künstlerin eine brillante Geschichtenerzählerin. Ihre Installationen und vor allem ihre Zeichnungen in Serie wirken wie begehbare Bücher und sind zugleich von poetischer Kraft. Alles, was ihr im Kopf herumgeht, bringt sie sehr assoziativ aufs Papier.

Übrigens. Die heute 76-jährige Boghiguian machte spät Karriere im internationalen Kunstbetrieb. 2012 begann es mit der documenta in Kassel, inzwischen sind ihre Arbeiten sogar in internationalen Sammlungen wie jener des Museum of Modern Art in New York oder dem Guggenheim Abu Dhabi vertreten.

Fast alle Arbeiten der Schau im KUB sind in Bregenz entstanden

Soloausstellungen fanden zuletzt im New Museum in New York oder im Castello di Rivoli in Turin statt. Bei der Biennale in Venedig 2015 war ihre Kunst Teil des mit einem Goldenen Löwen prämierten armenischen Pavillons. Und jetzt also sind ihre Werke in Bregenz zu entdecken.

Fast alle Arbeiten für die Schau im KUB sind vor Ort entstanden. Das war schon lange nicht mehr so. Man hatte ihr im benachbarten Postgebäude extra ein Atelier eingerichtet. Der Grund: Boghiguian nahm im Kunsthaus von Anfang an eine starke, nachhaltige Energie wahr, auf die sie künstlerisch reagieren wollte. „Es ist, als ob sie einen Tempel betreten.“ Tatsächlich erweist sie mit ihren Werken ein außerordentliches Gespür für die schlichten Räume.