Anderssein ist Trumpf

Die Band Bilderbuch um den Sänger Maurice Ernst stellt alte Hörgewohnheiten auf den Kopf. Mit ihren aktuellen Alben „Mea Culpa“ und „Vernissage My Heart" wagen die Wiener einen musikalischen Parforceritt, indem sie Genres wie Trap, Jazz, Latin, Synthi-Pop, Soul, Rock und Easy Listening permanent dekonstruieren. Ihr Sänger Maurice Ernst versteht es, aus losen Wortfetzen schillernde Songs zu machen. Mit ihm sprach Olaf Neumann im Kreuzberger Luxushotel Orania über Chaos, dreckige Gitarrenklänge und Stadionhymnen.

Bilderbuch veröffentlichen am 22. Februar zwei Alben auf einen Schlag. Warum reizen Sie klassische Songstrukturen nicht mehr so stark?

Ganz moderne Musik hat auch keine klassische Songstruktur. Sie hat sehr viele Features, und die Strophen klingen immer anders, weil jede von einem anderen gesungen wird. Wenn man die moderne Musik konsumiert, die rund um einen ist, nimmt man deren Freiheit auch mit. So erkläre ich mir, weshalb sich bei uns die Strophen und Teile nicht oft wiederholen. Wir sind immer auf einer Reise. Aber es wird sicher auch Zeiten geben, in denen wir zurückflüchten in den Minimalismus der normalen Songstruktur. Das ist die DNA von Bilderbuch. Wir sind eine Band, die Hip-Hop umsetzt, ohne Hip-Hop zu machen.

Ein Künstler steht auch immer fest für einen Sound. Wollen Sie sich diesem ungeschriebenen Gesetz partout nicht unterordnen?

Das stimmt. Manchmal frage ich mich, ob das eine Schwäche oder eine Stärke von uns ist. Oder ist es eine Notwendigkeit, weil wir einfach nicht gut sind im Wiederholen? Wir sind ungeduldige Jungs und tendenziell schnell gelangweilt. Wir wollen immer etwas Neues entdecken.

Wie groß ist Bilderbuchs Radius mittlerweile?

Wir sind in erster Linie auf dem deutschsprachigen Markt erfolgreich, aber vor eineinhalb Jahren ist unser Song „Spliff“ richtig lange und laut in dem Hollywoodfilm „Cure For Wellness“ gelaufen. Regie führte Gore Verbinski, der auch drei „Pirates of the Carribean“-Filme gedreht hat. Darauf kann man nicht hinarbeiten, sowas passiert immer unerwartet. Und Donatella Versace hat bei der London Fashion Week ihre ganze Kampagne auf diesem Song aufgebaut. Über Instagram haben wir bei Versace angefragt, ob sie „Spliff“ offiziell verwenden möchten. Wir wollten dafür auch nicht viel haben, aber sie haben daraufhin einen ähnlichen Song gemacht und auf ihre Homepage gestellt. Ich würde mich nie irgendwo anbiedern, weil sich das nicht richtig anfühlt. Wenn irgendjemand auf der Welt eine deutschsprachige Musik haben will, die ein bisschen strange ist, dann möchte ich weltweit die einzige Option sein.

In die Playlists von Spotify kommt man am ehesten mit Singles rein, zu denen es idealerweise auch ein Video gibt. Macht es Sinn, gegen das Hörerverhalten anzukämpfen?

Ich will weder die Gesellschaft noch ihre Hörgewohnheiten verändern. Damit würde ich die eigene Wirkung überschätzen. Man muss das machen, was sich gut für einen selbst anfühlt. Wenn man gerne Alben aufnehmen möchte, dann sollte man es tun. Und wenn man danach das Gefühl hat, zwei Singles raushauen zu müssen, dann sollte man auch das machen. Wir befinden uns gerade in einem Vakuum. Alles wird hinterfragt. Aber es kann auch keine Lösung sein, zehn Singles hintereinander zu veröffentlichen. Das müssten dann schon Brüllersongs sein, um die ein Hype entsteht. Aber irgendwann verpufft auch das.

Wie schafft man es, aus der Masse herauszuragen?

Man muss es zulassen, anders zu sein. Man hat aber immer Angst, dass es für einen nicht so gut funktioniert, wenn man sich nicht glatt bügelt, weshalb jeder sich glatt bügelt. Die Künstler sind viel mehr Opfer von Spotify-Statistiken als die Konsumenten. Wie soll ein junger, noch leicht manipulierbarer Mensch ohne Angst eine eigene Identität kreieren, wenn er permanent sieht, wer der Beste ist? Da kommt man in einen Wettbewerb rein, was nicht geil ist. Deshalb sollte man genau jetzt Sachen machen, die sich ein bisschen stoßen.

Ihre Eltern hatten ein Nachtlokal. Welche musikalischen Erfahrungen haben Sie dort gemacht?

Vorne war eine Bar und hinten eine kleine Diskothek, da habe ich mich an der Lichtampel und am DJ-Pult ausgetobt. Es war immer lustig, tagsüber laut aufzudrehen.