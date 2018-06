Am Rande des Imperiums

Das Klischee zum Limes scheint zementiert zu sein: hier der glanzvolle Militärapparat des römischen Imperiums, hinter dem Grenzwall die dunkle germanische Barbarei. Der Wissenschaft ist diese Vorstellung inzwischen jedoch zu simpel. Zum 50-jährigen Bestehen des Aalener Limesmuseums gibt es dort eine Ausstellung zum Fortschritt der Limes-Forschung. Veranstalter sind das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg und das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

„Die Schuhe gehören zu meinen Lieblingsstücken“, meint Lydia Walter, Mit-Kuratorin der Ausstellung. Ausgerechnet die Schuhe? Selbst sorgsam in der Vitrine drapiert, wirken sie auf den ersten Blick eher wie ein Haufen verrottetes Leder. In den Räumen des Aalener Limesmuseums gibt es prächtigere Stücke, etwa einen Bronzehelm, eine Reitermaske, den Buckel eines Prachtschildes.

Aber nein, Walter gefallen die Schuhe. Es sind welche von Kindern dabei, von Frauen und Männern. Sie haben starke Gebrauchsspuren, stammen aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert und wurden in einem Brunnen des Welzheimer Ostkastells gefunden. Für Walter zeigen die Schuhe, dass der Limes nicht nur ein Militärthema ist. Deshalb auch ihre Vorliebe dafür.

Die Kuratorin hat natürlich Recht. Der Limes bietet weitaus mehr als römische Legionäre bei der Germanenabwehr vor rund 1800 Jahren. Diese eher beengte Sichtweise stammt noch aus dem wilhelminischen Kaiserreich. Mit dem Segen von Wilhelm II. wurde seinerzeit das im Taunus gelegene Limeskastell Saalburg rekonstruiert – mit einem Schwerpunkt auf der militärischen Funktion der Festung. Damals gab es sogar die Vorstellung, dass Römer auf dem Limeswall stehend, angreifende Barbaren zurückgeschlagen hätten.

Eigentlich hätte man es in diesem militäraffinen Zeitalter schon besser wissen müssen. Der obergermanisch-rätische Limes war 550 Kilometer lang und zog sich von der Bonner Gegend am Rhein bis nach Regensburg. Die Verteidigung eines solchen Walls ist schlichtweg nicht möglich. Selbst die Besatzungen der gleich hinter dem Limes gelegenen Kastelle wären größeren Angriffen nicht gewachsen gewesen. Dies gilt selbst für die 1000 Mann starke Reitereinheit der Aalener Festung, auf deren Grund heute das Limesmuseum steht.

Für die Abwehr umfassender Germaneneinfälle gab es die Legionen in solchen Zentren wie Straßburg, Mainz oder Regensburg. Den Limes selber begreift man besser als eine Art Zoll- und Polizeilinie. Dies zeigt bereits sein Verlauf. Über viele Kilometer führt er schnurstracks durch die Landschaft – völlig unberührt von einer militärisch sinnvollen Geländeführung. Ursprünglich bedeutete Limes im Lateinischen auch nur soviel wie Grenzweg oder Waldschneise.

Die Germanen waren beeindruckt

Die Forschung geht inzwischen davon aus, dass die oft gerade Linienführung Symbolcharakter gehabt habe. So sei den Germanen gezeigt worden, wie sich die mächtigen Römer selbst die Natur untertan gemacht hätten. Zudem waren die gemauerten Teile des Limes offenbar weiß verputzt. Auf dem Verputz hatten die Römer mit roten Strichen Steinquader nachgeahmt. Für Germanen müssen solche Mauern prächtig ausgesehen haben. Die Römer hatten Eindruck geschunden. Ansonsten dürfte es ihnen aber in erster Linie darum gegangen sein, den Zugang zu ihrem Gebiet zu kontrollieren. Die Kastellbesatzungen waren dazu da, die Ordnung aufrechtzuerhalten und kleinere germanische Räuberbanden zu stoppen. Lange Zeit funktioniert dies offenbar recht gut.

In seiner endgültigen Linienführung existierte der Limes von etwa 160 n. Chr. bis 250 n. Chr.. In diesem Grenzraum entwickelte sich ein reichhaltiges ziviles Leben. Bei den Kastellen entstanden Dörfer mit Handwerksbetrieben. Im Hinterland produzierten bäuerliche Anwesen landwirtschaftliche Güter. Mit den Germanen fand ein reger Handel statt. Hierfür dienten die zahlreichen Limesübergänge.

Martin Kemkes, Hauptkurator der Ausstellung und wissenschaftlicher Leiter des Limesmuseums, will diese ganzen Aspekte in der Schau zusammenführen: „Der Limes als Bodendenkmal, die Funde, die Forschung und die historische Vermittlung sollen miteinander verknüpft werden.“ Hierzu haben er und sein Team einiges aufgeboten.

So lässt sich beispielsweise der hohe Standard der zivilen Lebensweise an zahlreichen Ausstellungsstücken ablesen. So ist ein Parfümfläschchen aus Bronze und Milleflori-Email aus dem 2./3. nachchristlichen Jahrhundert zu sehen. Oder eine Lampe mit Phallus. Oder feines Tischgeschirr. Um 250 n. Chr. hatte die Herrlichkeit aber ein Ende. Es waren wohl vor allem alemannische Stämme, die den Druck auf den Limes erhöhten, während die Römer ihre Truppen in andere bedrohte Teile des Imperiums verlagert hatten.

Kampfspuren, Geschossreste und Brandschichten finden sich beispielsweise im Kastell Osterburken – aber auch im Aalener Limeskastell. Die Datierung passt zur historischen Überlieferung. Sie besagt, dass der Limes 253/54 n. Chr. zum großen Teil zusammenbrach. Ohne den Militärapparat gingen auch die Lagerdörfer unter - zum einen, weil sie keinen Schutz mehr hatten, aber auch deshalb, weil den Handwerkern die militärische Kundschaft fehlte.

Die Ausstellung „Der Limes –

50 Jahre Forschung und Vermittlung“ ist im Aalener Limesmuseum, St.-Johann-Straße 5, bis zum 20. Juli zu sehen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Telefon (07361) 528287-0. www.museen-aalen.de