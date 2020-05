Also feiern wir halt im Auto

plus Mehr Lesevergnügen:

Unsere Plus-Inhalte Dieser Inhalt steht normalerweise exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. Für Sie ist er frei. Jetzt lesen

Ravensburg (sz) - Vor ein paar Wochen war es ein lustiges Bild in sozialen Medien: „Festivalsommer gerettet“ stand da in großen Lettern und darunter parkten die Autos in Reih und Glied. Von der Bühne schallte es „Ich will eure Blinker sehen“. Was der Kölner Liedermacher Friedemann Weise als Witz ins Netz stellte, wird im Autokino Düsseldorf nun im großen Stil umgesetzt. An der Walpurgisnacht verwandelte sich das zwei Fußballfelder große Autokino in einen infektionsfreien Club. Auf der Bühne: DJ Le Shuuk, der mit Klassikern, EDM-Hymnen und Hardstyle-Beats für Partylaune sorgte. Flammensäulen, CO-Kanonen, Vollfarblaser und Lichter verwandelten das Gelände in einen überdimensionierten Club.

Wer sich das nur schwer vorstellen kann, kann beim Sender Arte die Aufzeichnung des Livestreams abrufen. Elektronisch geht es am 20. Mai mit Alle Farben, am 30. Mai mit Gestört aber Geil und Le Shuuk und am 10. Juni mit Mausio und Lari Luke weiter. Aber auch andere Genres nutzen die ungewohnte Plattform. Comedian Bülent Ceylan lässt sich am 14. Mai blicken. Am 15. Mai steht Tim Bendzko („Nur noch kurz die Welt retten“) auf der Bühne, am 21. Mai Max Giesinger („Wenn sie tanzt“), am 28. Mai die Metal-Combo Hämatom und am 1. Juni Tom Beck (Gewinner der aktuellen Staffel von „The Masked Singer“). Auch in Baden-Baden hat Max Giesinger das Konzept „Konzert im Autokino“ schon geprüft. Und in Weingarten sollen ab 21. Mai ebenfalls Bandauftritte im Autokino folgen.