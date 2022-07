Abschied und Neuanfang unter Literaten

Wie immer Anfang Juli fand das Literarische Forum Oberschwaben in Wangen statt, wie immer mit einer Festveranstaltung am Freitagabend im Kornhaus und mit der einen Tag lang dauernden Lesung von Autorinnen und Autoren im Weberzunfthaus am Samstag. Diesmal allerdings war etwas anders: Oswald Burger wurde nach 30 Jahren, in denen er das Forum ehrenamtlich geleitet hatte, von seinen Mitstreitern und Weggefährtinnen und einem größeren Publikum verabschiedet. Er hatte die Leitung nach einer coronabedingten Pause des Forums 2020 und nach Querelen im vergangenen Jahr aufgegeben.

Der 1949 in Meersburg geborene Historiker, Germanist und Sachbuchautor, im Hauptberuf bis 2012 Lehrer in Überlingen und bis 2019 Mitglied für die SPD im Stadtrat, hat das Forum entscheidend geprägt. Sein Nachfolger Franz Hoben, Literaturwissenschaftler und von 1981 bis 2021 Kulturmanager in Friedrichshafen, zeichnete denn auch in seiner Ansprache das Bild einer unverwechselbaren Persönlichkeit, des Mannes „mit Hut“, den niemand „imitieren“ könne. Der Autor Peter Renz ließ es sich nicht nehmen, dem Freund und Weggefährten für die „Intensität und Dauerhaftigkeit kollegialer Freundschaft“ zu danken.

Fünf aus dem Forum hatten Texte für diesen Abend verfasst, den Reigen eröffnete Peter Blickle mit der kurzen Reflexion „Ossis Hut“; Beate Rothmaier, Zsuzsanna Gahse mit „Hut ab“, Stefanie Kemper und Tina Stroheker schlossen sich an. Danach setzte Oswald Burger den nun viel beschworenen Strohhut – Panama im Sommer, Filz im Winter – auf und las einige Passagen aus seinen Tagebüchern. Sie betrafen das Jahr 1991 mit der von Walter Münch, ehemaliger Landrat des Landkreises Wangen, initiierten Übernahme der Forumsleitung und das Jahr 1992 mit dem Tod von Walter Münch. Nichts hätte besser gepasst als diese Art von persönlicher indirekter Retrospektive.

Beim Forum am Samstag trat dann auch endlich die andere Leitung der Doppelspitze in Erscheinung: Silke Knäpper, 1967 in Ulm geboren, Autorin und im Hauptberuf Gymnasiallehrerin, hatte am Freitag am Ball ihrer Abiturklasse teilgenommen. Hoben und Knäpper berichteten von der neuen Website des Forums, der größeren Werbung und der deutlich besseren Finanzierung des Forums durch Zuschüsse von neuen Sponsoren.

Die Lesung von sechs Autorinnen und drei Autoren bot eine Auswahl von durchweg außergewöhnlichen Texten aus drei Generationen. Besonders der Text „Junge Pflanzung I“ von Anna Ospelt (*1987 in Liechtenstein) über ihr Wochenbett, ruhig und konzentriert gelesen, brachte das Publikum zu atemlosem Zuhören und frenetischem Applaus. Der Romanauszug „Menschen machen“ von Beate Rothmaier mit der Schilderung einer Selbstentbindung, Matthias Ulrichs „Großmutterschrift“ oder Doris Vogels Gedichte bewegten auf andere, nicht weniger intensive Art die Zuhörenden als die experimentellen Sprachspiele von Viviane Sonderegger oder das begeistert aufgenommene Spiel aus Lauten, Tönen und Sprache „'s tropft“ von Andrea Martina Graf.