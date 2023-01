50 Jahre Sesamstraße: Wer nicht fragt, bleibt dumm

Der, die, das. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ewig gültige Sätze – aus einem Kinderlied. Vor 50 Jahren, am 8. Januar 1973, lief im deutschen Fernsehen die erste Folge der „Sesamstraße“ – eine Serie, die ganze Generationen von Kindern geprägt hat. Und deren Hauptfiguren wie Ernie & Bert, Graf Zahl oder Sherlock Humbug den Klassikerstatus erreicht haben.

Wer? Seit 1973 ist der Norddeutsche Rundfunk deutscher Lizenznehmer der Kindersendung, die es in den USA seinerzeit bereits seit 1969 gegeben hatte.

Wie? Eine Straße in New York. Dort leben echte Menschen wie Herr Huber mit seinem kleinen Laden, die freundliche Susan oder der nette Bob zusammen mit Puppen wie Grobi oder – Kekse! – dem hemmungslosen Krümelmonster.

Was? Jede Folge dauert eine halbe Stunde und besteht aus vielen kleinen Spielszenen, kurzen Filmen, die Alltägliches, aber auch typischen Unterrichtsstoff erläutern, Zeichentrickclips, etwa mit der altklugen Nervensäge Susanne Klickerklacker: „Ich bin das klüüügste Mädchen der Welt!“

Am Anfang waren nicht alle begeistert

Wieso, weshalb, warum? Die Idee, eine Sendung speziell für Vorschulkinder zu machen, hatten die amerikanische Fernsehproduzentin Joan Ganz Cooney und ihr Kollege Lloyd Morrisett. Sie gewinnen die Puppenspieler Frank Oz und Jim Henson, die die Handpuppen führen, die für alle Kinder zu Freunden werden und teils heute noch aktiv sind. Auch wenn Bibo 2,49 Meter groß ist, so ist er dennoch eher ein Kind: ein wenig naiv, manchmal tollpatschig, manchmal schwer von Begriff. Gleich in der ersten Folge muss Bob ihm erklären, dass er nicht einfach über die Straße laufen darf, weil das gefährlich ist.

Ja, Folge 1. Ein Montag Anfang Januar 1973. Ölkrise, Watergate-Affäre, das erste Konzert von AC/DC, Willy Brandt ist Bundeskanzler. Im deutschen Fernsehen läuft erstmals die „Sesamstraße“, nachdem es zuvor schon einige Testsendungen mit amerikanischen Originalfolgen in Englisch gegeben hat. Im deutschen Fernsehen? Nicht ganz: In bewährter Tradition schaltet sich der Bayerische Rundfunk aus.

Als Grund nennt man in München, dass die „Sesamstraße“ die deutsche Realität zu wenig abbilde, wenn sie in einer typisch amerikanisch dargestellten Straße – einer Studio-Inszenierung – spielt. Doch nicht nur in Bayern schaut man skeptisch auf die neue Reihe: Elternverbände äußern sich kritisch über Figuren wie Oskar, der doch tatsächlich in einer Mülltonne lebt – so einer kann doch kein Vorbild sein!

Freche, aufgeweckte Vorbilder

Und irgendwo im Hintergrund schwingt da wohl auch die Ablehnung antiautoritärer Erziehungsmethoden mit – in deren Tradition die „Sesamstraße“ durchaus steht: Gleich im Vorspann schießen freche Kids einen Fußball in eine Fensterscheibe oder tollen durch Matsch, dass der deutschen Mutter ganz blümerant wird. Das sind keine braven Kinder, sondern freche, aufgeweckte, die nicht immer auf die Erwachsene hören.

Diese Haltung findet auch bei Großen Gefallen, die heimlich oder mit ihren Kindern gerne die „Sesamstraße“ schauen. Eine Figur wie Schlemihl ist aber auch zu witzig: Sanfte Flüsterstimme („Hey du …!“), Trenchcoat und die unbeirrten Versuche, Dinge wie Buchstaben, Zahlen („Ich habe eine Acht für dich!“) oder sogar Luft zu verkaufen. Oder der grüne, ewig besorgte Kermit, der so erfolgreich ist, dass er im Ableger, der „Muppetshow“, zum Anker-Frosch der Truppe wird. Oder Professor Hastig, der während seiner langatmigen Erläuterungen gerne mal einschläft.

Ernie & Bert sind Stars

Stars sind damals wie heute Ernie und Bert. Zwei Freunde: hier der kindliche, leichtgläubige und stets zu einem Spaß aufgelegte Ernie mit seiner Quietscheente, da der etwas größere, meist bekümmerte und vor allem ernste Bert mit den strengen Augenbrauen. Zwei Jungs in Streifenpullovern, Ernie quer-, Bert längsgestreift, die in einem Apartment mit der Adresse Sesamstraße 123 leben, in einem gemeinsamen Schlafzimmer – Moment mal? Könnte das bedeuten, dass sie … ? Irgendwann kommt tatsächlich die Frage auf, ob die beiden Kumpel schwul sind – der Sesame Workshop, der die Original-Reihe produziert, dementiert umgehend: Nein, das Paar sei nur „beste Freunde“. Und schließlich schlafen sie ja auch in getrennten Betten.

Samson und Tiffy

Heute hat die „Sesamstraße“ mit ihren ersten Folgen kaum mehr etwa zu tun. In Deutschland dreht man ab 1978 eigene Rahmenhandlungen, die nicht mehr in einer Straße spielen, und in denen deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler als Akteure auftreten. Ältere werden sich noch an die Folgen mit Lilo Pulver und Henning Venske erinnern, mit ihren betulichen, sagen wir’s offen: langweiligen Puppen-Sidekicks Samson („Uijuijui!“) und Tiffy. Später lösten bekannte Namen wie Manfred Krug, Hildegard Krekel oder Horst Janson das Duo Pulver/Venske ab.

„Die Wahrnehmung und Stärkung der Eigenkompetenz, eine positive Wertevermittlung und ein unmittelbarer Bezug auf die Lebens- und Erfahrungswelt der Vorschulkinder hierzulande sind Grundlage aller Geschichten der ,Sesamstraße’ seit 50 Jahren“, sagt NDR-Redakteur Holger Hermesmeyer. Damit das Angebot zeitgemäß bleibe, habe der Sender die „Sesamstraße“ vielfach weiterentwickelt. Beispiele seien die Reihe „Eine Möhre für zwei“ mit den Puppen Wolle und Pferd, ebenso die Ernie-&-Bert-Songs mit Prominenten – von Herbert Grönemeyer über Helene Fischer bis Jan Delay. Geblieben ist aber der Titelsong, den aktuell Lena Meyer-Landrut singt.

Torsten Sträter war Fan von Oskar aus der Mülltonne

Entstanden sind in 50 Jahren knapp 3000 deutsche Folgen. Standen früher noch Zahlen und Buchstaben im Vordergrund, stehen heute eher soziales und emotionales Lernen auf dem Programm. „Leitfragen sind zum Beispiel: Wie gehe ich mit mir und meinen Mitmenschen um? Oder: Wer bin ich? Welche Gefühle habe ich?“, sagt Hermesmeyer. Auch Themen wie Natur- und Umweltschutz, Klimawandel, Ernährung, Diversität, Leben mit Behinderung oder Krankheit werden passend für die Zielgruppe der Drei- bis Sechsjährigen aufbereitet.

„Ich habe die ,Sesamstraße’ geliebt und jeden Abend auf meine gestreiften Popstars Ernie und Bert gewartet – vorm Fernseher im ebenfalls gestreiften Schlafanzug. Was für ein anarchisches Fernsehglück!“, erinnerte sich „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga. Sie wird zum 50. Geburtstag gemeinsam mit dem Krümelmonster eine „Tagesthemen“-Sonderausgabe moderieren. Auch Comedian Torsten Sträter erinnert sich gern an die „Sesamstraße“ seiner Kindheit. „Ich mochte besonders gerne Oskar aus der Mülltonne. Den hab ich sehr geliebt“, sagt der 56-Jährige.

Als die Reihe in den 1969er-Jahren startete, siedelte man die Handlung in einer fiktiven Straße in New York an. Heute gibt es in der Metropole eine echte Sesame Street, in Manhattan, wenige Meter vom Sitz des Sesame Workshop entfernt: Broadway/Ecke W 63. Straße.