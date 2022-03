50 Jahre Deutscher Kleinkunstpreis: Hader und Reiners geehrt

Der österreichische Kabarettist Josef Hader ist am Sonntag mit dem 50. Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet worden. Auch Stand-Up-Comedian Till Reiners wurde in Mainz geehrt.

Popmusikerin Katie Freudenschuss bekam den Kleinkunstpreis 2022 in der Sparte Musik, die Akkordeonistin Carmela de Foe wurde in der Sparte Kleinkunst ausgezeichnet. Den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz erhielt Thomas Freitag. Er schreibe seit 45 Jahren deutsche Kabarettgeschichte und habe mit mittlerweile 18 Programmen vier Regierungen „satirisch in die Knie gezwungen“, hieß es.

Die Auszeichnung gilt als die älteste ihrer Art in Deutschland. Vergeben werden Preise in den Sparten Kabarett, Chanson/Lied/Musik und Kleinkunst, hinzu kommen je ein Förderpreis der Stadt Mainz und des Landes. Insgesamt ist der Deutsche Kleinkunstpreis mit 30.000 Euro dotiert, erstmals wurde er 1972 an Hanns Dieter Hüsch (1925-2005) verliehen.

