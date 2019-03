200. Geburtstag von Theodor Fontane

Theodor Fontane passt wie kein anderer in Umbruchzeiten. Denn der Apothekersohn, der vor 200 Jahren in Neuruppin geboren wurde, schrieb über Stolz und Vergänglichkeit, über Neureiche und den Adel, über Ehen und deren Scheitern, über Konservative, Nationalisten und Liberale – und er schrieb immer mit dem Verständnis für Andersdenkende. Wahrheiten, die nicht in einen einzigen Satz passen. Oder, wie seine berühmte Romanfigur, der alte Briest es nannte: „Ein weites Feld“.

Ganz Brandenburg feiert in diesem Jahr den 200. Geburtstag des großen Sohnes. Denn ob in Ribbeck oder am Stechlinsee, auf der Halbinsel Werder oder in Neuruppin, Fontane hat über all diese Orte und Landschaften und ihre Menschen geschrieben. Seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg begleiten seit Generationen Studienreisende. Fontane sammelte ständig Geschichten und Eindrücke, schrieb, malte und klebte Ausschnitte in sein Notizbuch. Und manche meinen: Wäre Fontane heute unterwegs, er wäre ganz gewiss ein Blogger.

Genau das wird in der Leitausstellung zu Fontane in Neuruppin, die jetzt eröffnet wurde, thematisiert. Sie zeigt Fontane als Journalisten, Kritiker, Schriftsteller, Briefeschreiber, Notizensammler.

Das Herausragende dieser Ausstellung ist, dass sie nicht historisierend auf seinen Spuren wandert, sondern ihn als Erfinder völlig neuer Wortkreationen vorstellt.

Sein Vorgehen wird aus seinen Skizzenbüchern deutlich, die ein Höhepunkt der Ausstellung sind. Er zeichnet, hält gleich drei Gedanken auf einmal fest und formuliert daneben noch eine Kritik. Schreiben, Texten, Mixen – der Besucher wird zum Mitmachen ermuntert. Fontanes Worterfindungen, von Zärtlichkeitsallüren bis zur Angstmeisterschaft, vom weiten Feld bis zur Selbstcharakterisierung als gentlemännisch verblüffen auch heute noch. So wie der „Schlappier“, der energielose Hugo der Romanfigur Mathilde Möhring. Rund 200 seiner Sprachschöpfungen begegnen Neuruppin-Besuchern ab sofort in der Altstadt, auf hölzerne Stellwände und Aufsteller gemalt – von der „Weltverbesserungsleidenschaft“ bis zu „Menschheits-Beglückungs-Spekulationen“.

Der Apothekersohn Fontane, der sich selbst seine Brötchen manchmal schwer verdienen musste, führte ein geordnetes und bürgerliches Leben. Er wünschte sich, „dermaleinst“ wie sein Großvater und sein Vater beim Ticktack der alten Standuhr sterben zu dürfen. Sein Wunsch wurde ihm gewährt, die Standuhr steht heute im Neuruppiner Museum.

„Fontane hat vor allem die weibliche Leserschaft angesprochen“, sagt Kuratorin Heike Gfrereis. Berühmt sind seine Frauenfiguren von der Effi Briest bis zur Jenny Treibel. Er fügte sich in die Nöte von Frauen ein, die gegen Normen verstießen.

Doch Fontane war nicht nur ein Protokollant des Adels und seiner Geschichten in der Mark Brandenburg, sondern ein Geschichtenerzähler, ein Mann mit Phantasie. Wahrscheinlich war er nie in Ribbeck. Aber er hat das Dorf 40 Kilometer westlich von Berlin unsterblich gemacht. Generationen von Schulkindern haben sein Gedicht gelernt. „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“, viele murmeln es im Museum in Ribbeck leise vor sich hin, meistens fehlt ein kleines Stück des langen Gedichts über den alten Ribbeck, der seine knauserigen Erben kannte und daher um eine Birne im Grab bat.

Adelige Rückkehrer

Den alten Birnbaum hat man schon mehrfach ersetzt, er wächst gleich an der kleinen Kirche in der Ortsmitte. Und die Ribbecks – sie sind nach der Wende in den brandenburgischen Ort zurückgekehrt, an dem sie 770 Jahre saßen. Nein, nicht in das Schloss, das in DDR-Zeiten Pflegeheim war und heute Standesamt und Museum beherbergt. Sondern in ein neues Haus, gleich neben dem kleinen Familienfriedhof. Carl-Friedrich von Ribbeck brennt heute Birnen-Essig. Eine Erfolgsgeschichte. „In Brandenburg sind manche adlige Rückkehrer zu unverzichtbaren Trägern des gesellschaftlichen Engagements geworden", hat die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung, Martina Weyrauch, festgestellt. Friedrich Christian Delius hat das in seiner kleinen Novelle über Ribbeck hervorragend beschrieben.

Fontane ist aber nicht nur durch seine Romane und die Wanderungen berühmt geworden, sondern er begeistert auch mit seinen Gedichten und Aphorismen. Ein fast 80-Jähriger, der von sich sagte: „Ich darf – vielleicht leider – von mir sagen: Ich fange erst an. Nichts liegt hinter mir, alles vor mir.“ Der Stechlin, sein Altersmeisterwerk, ist lange nicht so bekannt wie Effi Briest. Am tiefen und kalten Stechlinsee knubbeln sich nicht wie in Neuruppin die Urlauber auf den Spuren Fontanes. Und doch ist es wunderbar, wie weise der alte Schriftsteller war. Wenn er etwa darüber sinnierte, wie wunderbar es ist, „in welch nahen Beziehungen Menschenglück und Putenbraten zueinander stehen und welche Püffe das Herz verträgt, wenn man sie mit einer Flasche Markobrunner (Rheingau Riesling) parieren kann“.