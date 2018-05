Überzeugen mit Gefühl und Eigenständigkeit: Middle Kids

Ein Album, so bittersüß wie der Sonntagnachmittagblues in einer menschenleeren Stadt: Mit „Lost Friends“ (Lucky Number Music) legt das australische Trio Middle Kids nach der Debüt-EP vergangenes Jahr nun das erste Studioalbum vor. Und das strotzt nur so vor festivaltauglichen Indierock-Hits. Die Songs leben vor allem von der melancholischen Schwere, die in der Stimme von Frontfrau Hannah Joy mitschwingt. Die Stücke wirken luftig und lichtdurchströmt, aber eben auch immer ernst und abgeklärt.

Der walzerhafte Titelsong, das drängende „Mistake“ oder das in sich gekehrte „Edge of Town“ sind Songperlen, die durch Feeling und Eigenständigkeit punkten. Das sahen viele Fans der Band schon seit der ersten EP-Veröffentlichung so und bescherten Hannah Joy, Tim Fitz (Gitarre) und Drummer Harry Day über 15 Millionen Zugriffe beim schwedischen Streamingriesen Spotify. Zu den Fans der Band gehören übrigens auch Musiker wie Ryan Adams und Adam Granduciel (The War on Drugs), die Middle Kids schon mit auf Tour nahmen.

Eine Band, von der man noch viel hören wird. Garantiert.