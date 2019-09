Ödön von Horváths „Italienische Nacht“ am Stuttgarter Schauspiel

Dumm gelaufen für Martin. Der junge Mann ist Marxist und meint, er sei ein intelligenter Stratege. Er beauftragt seine Freundin Anna, mit einem der Faschisten anzubandeln, die in Horden durch die Stadt ziehen. Sie soll auskundschaften, was die Stoßtrupps des Dritten Reiches im Schilde führen. Anna macht das und sie macht es nicht ungern, kehrt vom inszenierten Techtelmechtel aber mit einem Knutschfleck zurück, was Martin dann doch empört. Was er nicht wahrhaben will: Der Faschist ist über seine Freundin hergefallen und da steht nun eine gedemütigte Frau, die die Welt und ihren links gedrehten Freund nicht mehr versteht.

Als Ödön von Horváth 1931 „Italienische Nacht“ schrieb, in der er die immer ungenierter prügelnden Nationalsozialisten ins Visier nahm, behandelte er die rechte Gefahr wie einen Spuk und beschäftigte sich fast ausschließlich mit denen, die die Rechtsfaschisten eigentlich verhindern wollen: mit Sozialdemokraten und Kommunisten, die so zerstritten sind, dass sie nichts ausrichten können. Am Staatstheater Stuttgart hat jetzt Calixto Bieito das Stück inszeniert.

Horváth beschreibt eine brandgefährliche politische Situation, indem er Menschen und politische Mandatsträger zeigt, die aufgrund ihrer Schwäche und Selbstverliebtheit nicht in der Lage sind, das Notwendige zu tun. Der republikanische Stadtrat Rammelsberger zum Beispiel drischt hohle Phrasen und knechtet in aller Öffentlichkeit seine Frau, während Jungkommunist Martin (David Müller) seine Freundin auf den politischen Strich schickt und nicht realisiert, dass faschistische Strategen nicht alleine deshalb dumm sind, weil sie in der rechten Ecke mauscheln.

In Stuttgart hebt sich der Vorhang und gibt den Blick frei auf die riesige Spielfläche des Staatsschauspiels (Bühne: Calixto Bieito, Helen Stichlmeir), auf der an diesem Abend nur Biertischgarnituren stehen, militärisch korrekt ausgerichtet. Der katalanische Opern- und Schauspielregisseur Calixto Bieito hat in der Vergangenheit gerne auftrumpfende Provokationen inszeniert und war bemüht, dem Publikum Empörungsseufzer zu entlocken. Am Mannheimer Nationaltheater, wo der neue Stuttgarter Schauspiel-Intendant Burkhard C. Kosminski den Katalanen auf Schiller ansetzte, hatte der Regisseur Probleme mit der komplexen Sprache des Weimarer Klassikers. Jetzt, da Bieito mit Horváths „Italienische Nacht“ ein Stück inszeniert hat, das in der ausgehenden Weimarer Republik geschrieben wurde, aber wie ein Kommentar auf die Umtriebe der heutigen AfD wirkt, schlägt er einen ganz anderen Kurs ein und siehe da: Zwei Brüder im Geiste haben sich gefunden.

Bieito überrascht mit einer Inszenierung, die Horváths dialektale Kunstsprache aushorcht. Er nimmt sich Zeit, verzichtet auf Aktualisierungen und er entrückt die Inszenierung auch nicht in ein historisches Nirwana. Die Stuttgarter „Italienische Nacht“ ist ein starkes Stück Theater, weil Bieito den Dialogen des Stücks und einem Ensemble vertraut, das auch dann mit intensivem Schauspiel aufwartet, wenn es um eine der Pausen geht, die Horváth so wichtig waren. Paula Skoruba etwa ist zuerst einmal eine ungemein starke Anna, wenn sie auf den Faschisten Erich (Matthias Leja) trifft und den gefährlichen Mann mit einem raffinierten Blickduell ein Zeit auf Distanz hält.

Aber zurück auf Anfang. Das Bild mit den Bierbänken bleibt eine Zeit lang stehen, ohne dass Schauspielerinnen oder Schauspieler zu sehen wären. Dafür hört man draußen im Foyer Blechbläser, die kurz darauf auch aus dem Bühnenhintergrund „Preußens Gloria“ und „Die Wacht am Rhein“ schmettern. Das reicht schon, um dieses Gefühl zu erzeugen: da braut sich was zusammen. Eigentlich müsste jeder gewarnt sein, die Herren der bürgerlichen Mitte tarocken aber ungeniert weiter und bekräftigen immer wieder, dass sie sich ihr alljährliches republikanisches Fest, ihre so heiß geliebte italienische Nacht, nicht durch „germanische Hoftrotteln samt ihrem sogenannten deutschen Tag“ verderben lassen. Sie zucken nur kurz, wenn sie erfahren, dass der Wirt Josef Lehninger seinen Biergarten auch an die Faschisten vermietet hat. Es geht um bürgerliche Rechthaberei und Männer wie den Stadtrat Ammetsberger (Elmar Roloff), die nicht bemerken, dass sie nichts auf die Reihe bekommen.

Bieito führt die Schwäche der Männer vor und zeigt, dass auch die Frauen unter deren Selbstgefälligkeit leiden. Man könnte dem Regisseur vorwerfen, dass er keine deutlicheren Spuren hin zu aktuellen Mandatsträger wie einem republikanischen Innenminister aus Bayern gelegt hat. Musste aber gar nicht sein. Man hat auch so verstanden.