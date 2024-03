Karl Lauterbach wird von seiner Vergangenheit eingeholt. In einer Fernseh-Sendung wurde der damalige SPD-Abgeordnete und heutige Bundesgesundheitsminister gefragt: "Was ist falsch daran, die Wahrheit zu sagen?" Lauterbachs Antwort: "Die Wahrheit, also die Wahrheit, führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod, ich bitte Sie..."

Die Aussage des heutigen Minister stammt aus dem Jahr 2019 aus der WDR-Sendung "Könnes kämpft", einem Reportagemagazin mit Schwerpunkt auf Verbraucherthemen. In der Corona-Zeit machte der Clip schon einmal die Runde, vor allem in sozialen Medien. Jetzt ist ein neues Video aufgetaucht, in dem Karl Lauterbach plötzlich behauptet, er habe diesen viel diskutierten Satz in der Spaßsendung "heute-show" gesagt - und nicht ernst gemeint.

Beide Aussagen von Karl Lauterbach im Video

Das ist nachweislich falsch. Im folgenden Video sind beide Aussagen des Ministers im Original zu sehen und zu hören.

Zu Hochzeiten der Corona-Pandemie wurde das Video aus dem WDR-Beitrag unzählige Male geteilt. Teilweise wurde das Video dabei so dargestellt, als sei es ein heimlich aufgenommener Film, auf dem sich Lauterbach verplappert habe. Zudem wurde suggeriert, die Aussage stamme aus der Corona-Zeit. Und sei in direktem Kontext zu Themen wie Übersterblichkeit oder Impfrisiken ausgesprochen worden. Das ist falsch, wie unter anderem die Faktenchecker von mimikama.org klarstellten.

"Gegen Fake News muss man sich wehren"

Ebenso falsch ist jedoch auch die Behauptung von Karl Lauterbach, er habe diesen Satz "als Humorbeitrag in der heute-show" gesagt. In der Talk mit der linksalternativen taz sagte Lauterbach weiter: "Wenn man mit einer humorvollen Äußerung dann im Netz konfrontiert wird, als wenn es also ernst gemeint gewesen wäre, das ist dann so eine Variante von Fake News. Und da muss man sich wehren."

