"Die vielen unterschiedlichen Proteste in Deutschland zeigen: Wir brauchen mehr Hundertschaften und Wasserwerfer, um den Rechtsstaat durchzusetzen" - das sagt Jochen Kopelke, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), auch das ZDF berichtete. Anlass für diese Forderung sind unter anderem die Vorfälle bei den Bauernprotesten in Biberach. Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), hält jetzt dagegen.

Er sagte der Schwäbischen Zeitung auf Anfrage: "Mit Wasserwerfern gegen Landwirte vorgehen? Was soll als nächstes kommen? Sollen wir dann mit dem Panzer vorfahren?"

DPolG-Chef Rainer Wendt im Video

Man frage sich "machmal wirklich, ob die Besonnenheit in Deutschland wirklich vollkommen abhanden gekommen ist", so Wendt. Man müsse jetzt "erstmal im Kopf ein bisschen abrüsten." Und weiter: "Stimmungsmache können wir in Deutschland wirklich nicht brauchen."

In einer Mitteilung hatte DPolG-Chef Wendt zuvor bereits gesagt: „Die Vorfälle in Biberach sind nicht einmal gründlich überprüft, schon geraten manche Zeitgenossen außer Rand und Band. Dabei sind es gerade die Landwirte, die sich aus Sicht der Polizeipraktiker bei ihren Demonstrationen stets an Auflagen und polizeiliche Anordnungen halten." Wendt sagte weiter, es es spreche "einiges dafür, dass in Biberach einige Krawallmacher am Werke waren, die mit dem Protest der Landwirte gar nichts zu tun hatten."

GdP: Traktoren bei Protesten verbieten

Statt nun die Ermittlungen abzuwarten, soll "jetzt das Versammlungsrecht für diese Gruppe massiv beschränkt werden, das ist völlig unverhältnismäßig und auch falsch", so Wendt. Und weiter: "Gründlich ermitteln und bewerten, die Lage beurteilen und dann mit Bedacht eventuell notwendige Konsequenzen ziehen, das ist gute Polizeiarbeit. Alles andere ist populistisches Aufheizen der Situation.“

GdP-Mann Jochen Kopelke forderte im Interview mit der Rheinischen Post unterdessen nicht nur Wasserwerfer und mehr Polizei-Hundertschaften. Er sagt auch: „Die Versammlungsbehörden und die Polizei müssen umgehend reagieren und Traktoren bei Versammlungen untersagen.“ Die Polizei würde das Verbot „konsequent durchsetzen.“

GdP: Nicht zu dulden, dass „französische Verhältnisse nach Deutschland schwappen“

Kopelke sagte weiter: "Wir haben auf die Gefährlichkeit von Traktoren und Zugmaschinen hingewiesen und an die Vernunft bei angemeldetem Protest appelliert". Es sei aber nicht zu dulden, dass "französische Verhältnisse nach Deutschland schwappen".

DPolG und GdP sind zwei voneinander unabhängige Polizeigewerkschaften. Während die GdP links-grün ausgerichtet ist, wird die DPolG politisch konservativ eingeordnet.